I Fatti vostri anche dopo Natale con la puntata speciale dedicata all’Oroscopo di Paolo Fox

Cresce l'attesa per le previsioni di Paolo Fox e il suo Oroscopo 2023: quando andrà in onda con una puntata speciale de I fatti vostri?

Il palinsesto dei canali Rai non subirà variazioni nella settimana successiva al Natale. Quest’anno sono pochi i giorni di festa veri e proprio visto che il 25 dicembre è domenica! Per cui molti dei volti che ci tengono compagnia quotidianamente, lavoreranno senza sosta da Santo Stefano a Capodanno. In occasione delle festività natalizie, “I Fatti Vostri”, il programma condotto da Salvo Sottile con Anna Falchi, Umberto Broccoli ( momentaneamente assente ma che presto tornerà su Rai 2 con il resto della squadra), Manuela Aureli e Paolo Fox, in onda da lunedì 26 a venerdì 30dicembre alle 11.10 su Rai 2, dedicherà spazi e rubriche al Natale. Nel programma, ci saranno tante rubriche speciali con tanti suggerimenti e curiose sorprese, come le idee “fatte in casa” da mettere sotto l’albero di “Ci pensa Patty”, e, il venerdì, le ricette golose della “Dolceria” di Ernst Knam e Frau Knam Alessandra Mio.

Ma non solo, come sempre, anche quest’anno, c’è grande attesa per la puntata in cui Paolo Fox leggerà tutte le previsioni per il nuovo anno e svelerà cosa dicono le stelle. Il momento dell’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni per il 2023 non mancherà. Quando vedremo la puntata dedicata all’Oroscopo di Paolo Fox?

I Fatti vostri: grande attesa per la puntata con l’Oroscopo di Paolo Fox

Quando andrà in onda la puntata speciale de I Fatti vostri dedicata quindi all’Oroscopo di Paolo Fox? Venerdì 30 dicembre ultima puntata dell’anno con lo spazio dedicato alle previsioni astrologiche di Paolo Fox per il 2023, segno per segno.

Nel frattempo, per chi volesse delle anticipazioni sull’Oroscopo di Paolo Fox, ecco alcuni spunti che l’astrologo ha già dato dalla rivista DiPiù.

Vi ricordiamo quindi che I fatti vostri andrà regolarmente in onda dal 26 dicembre al 30 dicembre 2022.