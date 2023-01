Gli ascolti di Capodanno: per Domenica IN grandi numeri, benissimo il concerto da Vienna su Rai 2

Buoni gli ascolti di Domenica In a Capodanno, vola su Rai 2 il concerto da Vienna: ecco tutti i dati

Che cosa hanno visto gli italiani tra una portata e l’altra, tra un torrone, una partita a tombole a una fetta di pandoro nel pomeriggio di Capodanno? Ce lo rivelano come sempre gli ascolti con i dati auditel relativi primo al primo gennaio 2023. Vogliamo concentrarci sul pomeriggio, visto che Rai 1 ha deciso di tenere accesa la rete con una puntata in diretta di Domenica In. Ottimi gli ascolti del programma di Mara Venier che ha avuto un “nemico” tra i vicini di casa. Infatti il concerto di Capodanno da Vienna, in onda su Rai 2 dalle 13,30 ha registrato grandi numeri. Oltre 2 milioni di persone per la musica classica e lo spettacolo da Vienna. Anche quest’anno gli italiani hanno apprezzato tantissimo.

Qui gli ascolti della prima serata

Vediamo quindi nel dettaglio i dati di ascolto relativi al pomeriggio di Capodanno, tutti i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio di Capodanno: ecco i numeri del primo gennaio 2023

Domenica In ha registrato nella presentazione 2.172.000, 16,59%, nella prima parte 2.664.000, 20,82%, nella seconda 2.769.000, 23,15% e nella terza 2.552.000, 21,75%; a seguire Speciale Tg1 ha ottenuto 1.613.000, 12,26%. Rai 1 ha scelto di non mandare in onda Da noi a ruota libera, un peccato perchè la Fialdini a Natale aveva registrato un ottimo ascolto.

Su Rai 2 il Concerto di Capodanno Vienna 2023 ha ottenuto 2.217.000, 16,97%; Speciale Tg2 – L’eredità spirituale di Benedetto 423.000, 3,58%; il film Un principe su misura 842.000, 6,43%.

Su Rai 3 il film 32 dicembre ha registrato 531.000, 4,34%; Le Avventure di Pinocchio 743.000, 6,27%; quindi Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 1.009.000, 7,84% e nel programma 1.472.000, 10,44%.

Mediaset spenta senza Amici e Verissimo alla domenica. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.178.000, 15,54%, il film C’è [email protected] per te un netto di 1.157.000 telespettatori, share 9,42%, mentre il film tv Natale a 4 Zampe ha registrato un netto di 1.179.000, 9,22%.

Su Italia 1 il film La piccola Principessa fa 622.000 telespettatori, 5,03% e il film Cinderella Storyun netto di 682.000, 5,52%. Su Rete 4 il film Il dottor Zivago ha registrato un netto di 448.000 telespettatori, 3,55% di share. Su La7 il film Pacco, doppio pacco e contropaccotto ottiene 292.000 telespettatori, share 2,34%, quindi il film Casa mia, casa mia… 387.000, 3,19%.