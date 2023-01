Ascolti tv, il GF VIP 7 parte a bomba nel 2023: quasi 3 milioni contro Il Re Leone

Il 2 gennaio 2023 vince il Grande Fratello VIP 7 che batte Il Re Leone: forse la Rai dovrebbe ripensare all'orario in cui far iniziare la prima serata...

Seconda sfida dell’anno tra Canale 5 e Rai 1: dopo la vittoria di Danza con me contro il concerto di Natale, il 2 gennaio, chi ha vinto? Sfida inedita nel prime time del 2 gennaio 2023, scontro a distanza tra Il re leone, con il film di animazione nella sua nuova versione in onda su Rai 1 e una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda come sempre, quasi fino alle 2 di notte. I dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che a vincere è il Grande Fratello VIP 7 che inizia molto bene il nuovo anno. La grande attesa per la fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fa volare il reality di Canale 5 che si avvicina anche ai 3 milioni di spettatori. Su Rai 1 il Re leone si ferma a 3 milioni. E’ chiaro che il GF VIP vince per via della durata che gli permette di conquistare oltre il 20% dishare.

Gli ascolti della prima serata: il 2 gennaio 2023 il GF VIP vince contro il Re Leone

Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share.

Su Rai 1 Il Re Leone fa bene ma non porta a casa i numeri che in passato si sono visti per il film Disney, forse anche perchè ormai i più piccoli sono abituati a vedere questo genere di film sulle piattaforme streaming senza dover attendere le 21,45 per l’inizio della prima serata. Ieri il Re Leone ha fatto 3.031.000 16,50%. Forse la Rai dovrebbe fare una riflessione anche su quanto sia imbarazzante iniziare una prima serata, soprattutto se dedicata ai più piccoli, quasi alle 22.

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.6% di share. Il telefilm è sempre molto amato. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.458.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.069.000 spettatori con il 6% di share.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 459.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Natale in Affitto segna 445.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove – dalle 20.32 alle 22.30 – l’incontro della Serie A di Basket Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.2%.