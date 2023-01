Ascolti tv, boom clamoroso per Lolita Lobosco 2: Luisa Ranieri vola con 6 milioni di spettatori

Boom clamoroso per Lolita Lobosco 2 che vola su Rai 1 con oltre 6 milioni di spettatori: record per la prima rete con una fiction

Si inizia a fare sul serio anche in prima serata con la programmazione di gennaio che parte alla grande. Per la domenica la rete da battere in prime time è senza dubbio Rai 1 con la seconda stagione di Lolita Lobosco. La fiction è tornata in onda con la prima delle sei puntate domenica 8 gennaio 2023 e i dati auditel ci dicono che per Luisa Ranieri davanti alla tv c’erano 6 milioni di spettatori e oltre il 30% per Rai 1. Lolita Lobosco è la prima serie a superare non solo nel 2023 il tetto dei sei milioni ma anche nell’autunno del 2022. La prima puntata della serie con Luisa Ranieri, è la più vista nella stagione autunno 2022-inverno 2023 delle fiction Rai. Ottimi numeri per la rete ammiraglia che da tempo, in serate dedicate alle fiction non vedeva il sei davanti. Si vola oltre il 30% di share, numeri da record per una seconda stagione. Luisa Ranieri e tutto il cast di Lolita Lobosco, hanno quindi bissato il successo della prima stagione, altrettanto amata e seguita.

Se al sabato sera la regina degli italiani è Maria de Filippi con C’è posta per te, alla domenica la rete più vista è Rai 1. Una missione del resto, neppure troppo complicata visto che le altre reti erano praticamente spente ( neppure Che tempo che fa su Rai 3, il programma che di solito è tra i più visti alla domenica sera). Ascolti da dimenticare per tutte le altre reti in una serata che incorona Luisa Ranieri volto amatissimo insieme a Serena Rossi e a Vanessa Scalera, della fiction made in Rai. Canale 5 non può che arrendersi: con un film in prima visione non supera neppure il 10% di share, una programmazione da dimenticare per Mediaset alla domenica sera.

Gli ascolti dell’8 gennaio 2023: tutti i dati di ascolto del prime time

6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share per la prima puntata di Lolita Lobosco 2. Numeri pazzeschi perchè qui lo share gonfiato c’entra ben poco. Parlano i numeri, parlano quei sei milioni incollati davanti alla tv. Numeri davvero molto molto buoni per la rai.

Resta troppo indietro Canale 5: Captain Marvel ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.383.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 905.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Fire Country ha interessato 617.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 il film Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Stanlio & Ollio ha raccolto davanti al video 624.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 618.000 spettatori con il 4.1% di share.

Su La7 TGLA7 Edizione Straordinaria ha interessato 653.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Snitch – L’Infiltrato è stato seguito da 333.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Little Big Italy sempre benissimo considerando che si tratta di repliche. Panella si porta a 352.000 spettatori con il 2% (episodio delle 20.04: 385.000 – 1.9%, episodio delle 21.35: 389.000 – 2%, episodio delle 22.56: 280.000 – 2.3%).