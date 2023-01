Ascolti del lunedì: Il nostro generale a 4 milioni, il GF VIP 7 sotto i 3

Ottimi gli ascolti de Il nostro generale su Rai 1 con quasi 4 milioni di spettatori. Il GF VIP 7 resta indietro: ecco i dati del 9 gennaio 2023

Rai 1 vs Canale 5, il GF VIP 7 vs Il nostro generale il 9 gennaio 2023, chi ha vinto? Una nuova sfida al lunedì sera nel mese di gennaio 2023. E adesso le cose si fanno sul serio: Rai 1 ha schierato già in campo alcuni assi, dal ritorno di Lolita Lobosco alla fiction Il nostro generale che ieri ha conquistato 4 milioni di spettatori. Mediaset ha già stra vinto con C’è posta per te e confida nel calcio per le prossime prime serate ( oltre che su Vanessa Incontrada al venerdì sera). Ma nel frattempo, almeno nella fascia che va dalle 21,30 alle 23,30 la vittoria seppur per pochissimo, va a Rai 1. Non vi diciamo nulla di nuovo se ricordiamo che lo share del Grande Fratello VIP 7 è pompato dalla durata, il reality di Signorini chiude due ore dopo rispetto ai programmi in onda su Rai 1 in prime time. Ed è facile quindi superare il 20 % di share con meno di 3 milioni di spettatori. Ma in prime time, nella fascia che conta, a vincere è Rai 1 con Il nostro generale la serie interpretata in modo magistrale dal sempre eccellente Sergio Castellitto che è tornato in tv con un altro grande personaggio della nostra storia, il generale Dalla Chiesa.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 9 gennaio 2023: i dati auditel della prima serata

Il nostro Generale ha registrato un netto di 3.957.000 telespettatori, per uno share del 19.93%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.682.000 telespettatori, share 20.10%. Nonostante la durata monstre, il reality di Canale 5 porta a casa lo stesso share della fiction di Rai 1, restando sotto di oltre 1 milione di spettatori.

Su Italia 1 il film Fast & Furious 5 ha registrato un netto di 1.273.000 telespettatori, share 6.73%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.359.000, 6.17% e nel programma 1.533.000, 7.71%. Su Rai 2 la prima puntata di Boss in incognito ha ottenuto 1.265.000 telespettatori, share 7.04%. Molto bene il programma di Rai 2 che tallona Report e dimostra che si può fare molto bene anche su questa rete con le giuste proposte ( qualcuno lo dica a Malgioglio ad esempio o a Ilaria d’Amico).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 687.000 spettatori (4.4%). Su La7 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato raggiunge 428.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Nonno questa volta è guerra segna 442.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Maschi contro femmine è visto da 374.000 spettatori (2%).