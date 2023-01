Ascolti tv, vince ancora la coppia Italia. Male Meraviglie, vola Italia 1 con Mamma ho riperso l’aereo

Gli ascolti dell'11 gennaio 2023 premiano Canale 5 che vince con la Coppa Italia. Vola Italia 1 mentre Rai 2 con La porta Rossa 3 riparte dall'8 %

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata dell’11 gennaio 2023: come saranno andati gli ascolti del mercoledì ? Lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano che a vincere la prima serata di ieri è ancora la coppa Italia. Su Canale 5 il match che ha visto il Torino battere il Milan e passare il turno è stato visto da oltre 4 milioni di spettatori. Numeri che permettono quindi a Canale 5 di essere la rete più vista in prime time, doppietta per Mediaset. Dopo il martedì si conquista anche il mercoledì sera.

Su Rai 2, a 4 anni di distanza ( forse anche troppi) la prima puntata de La porta rossa 3 è stata vista da 1.577.000 spettatori . Numeri decisamente alti per la rete ma ben lontani da quelli del passato. Impossibile fare paragoni, proprio per questo alla rete, l’8 % di share, potrebbe anche bastare. Tra l’altro una serata parecchio ricca quella dell’11 gennaio con tante proposte diverse. Vola come sempre Chi l’ha visto su Rai 3 e fa anche molto bene Mamma ho riperso l’aereo su Italia 1. Delude il dato di ascolto di Meraviglie. il programma di Alberto Angela non ha mai ingranato in questa nuova edizione e gli ascolti, vista la qualità , bisogna dirlo, sono bassi.

Gli ascolti dell’11 gennaio 2022: ecco i dati del prime time

Su Canale5 Milan-Torino di Coppa Italia ha incollato davanti al video 4.005.000 spettatori con uno share del 20.1%. Vince facile quindi il calcio sulla rete ammiraglia Mediaset.

Meraviglie – Stelle d’Europa ha conquistato 2.553.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 la prima puntata de La Porta Rossa 3 è scelta da 1.577.000 spettatori pari all’8%. Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha raccolto 1.955.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.926.000 spettatori con il 10.7%. Italia 1 condanna forse Rai 2 che avrebbe potuto fare di meglio.

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4%). Su La7 Atlantide Speciale raggiunge 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Le mie regole dell’amore segna 521.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Io che amo solo te è visto da 375.000 spettatori (1.9%). S