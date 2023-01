Vittorio Garrone corre in soccorso di Antonella Clerici: “Siamo una famiglia di pazzi”

Guardate bene la foto, si vede Vittorio Garrone nel bosco, ed ecco cosa fa per Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno

Chi ha seguito la puntata di oggi 17 gennaio 2023 di E’ sempre mezzogiorno avrà notato che c’era anche Vittorio Garrone, dietro le spalle di Antonella Clerici. Ad Arquata Scrivia oggi nevica e nello studio di E’ sempre mezzogiorno arrivano come sempre le immagini dal vero bosco della tenuta Biasini, la tenuta dove vivono Antonella Clerici e Vittorio Garrone con i loro figli. Una bellissima famiglia allargata e la conduttrice svela anche perché si chiama così, tenuta Biasini. Il motivo è molto semplice, non è un cognome ma significa “bacini”, quindi, è un modo dolce di chiamare quella casa immersa nel bosco, una scelta che ricollega tutto all’affetto ma è un nome scelto tanto tempo fa. Ed è nel bel mezzo del bosco, lo stesso che la conduttrice e il compagno ammirano dalla loro casa, che su un albero è stata piazzata dal primo giorno di messa in onda di E’ sempre mezzogiorno una telecamera. Era il desiderio di Antonella Clerici di avere in studio un vero bosco, al principio aveva pensato di condurre la trasmissione davvero da casa ma non è stato possibile, era davvero tutto troppo complicato. Ed ecco perché oggi Vittorio Garrone è arrivato di corso per aiutare la sua Antonella.

Vittorio Garrone, il suo sorriso a E’ sempre mezzogiorno

In due momenti diversi oggi abbiamo visto Vittorio Garrone in primissimo piano spuntare nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. Il suo compito è stato quello di pulire la telecamera. La neve copriva tutto e il bosco più che innevato appariva ombroso, con una immagina dalla scarsa qualità.

Antonella Clerici durante la conduzione ha visto il suo Vittorio, divertita ha spiegato che quando c’è brutto tempo o accade qualcosa alla telecamera gli autori in studio chiamano subito il suo compagno per chiedere di intervenire. Garrone sempre così disponibile non se lo lascia dire due volte e corre in aiuto alla sua Antonellina pulendo la telecamera. Poco dopo deve correre di nuovo nel bosco e ripetere l’operazione ma sempre con un gran sorriso. “Siamo una famiglia di pazzi!” esclama la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno che nel salutare il compagno si ricorda che non la può vedere né sentire, ma fiera delle sue scelte di vita e della persona che ha accanto, sempre.