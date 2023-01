Teo Mammuccari e la lite a Le Iene: spuntano dettagli, altro che addio concordato

Ci sarebbe stata una lite furibonda tra Teo Mammuccari e Davide Parenti: Dagospia rilancia

Questa storia puzza e ve lo diciamo da giorni. Come puzzava il comunicato stampa di Mediaset a poche ore dall’indiscrezione lanciata da Dagospia. Il sito di D’Agostino, a proposito dell‘assenza di Teo Mammuccari da Le Iene, aveva parlato di una lite importante con il patron del programma di Italia 1, il creatore, Davide Parenti. Contrasti tra il conduttore e Parenti, che però in qualche modo, con il comunicato ufficiale di Mediaset sono stati smentiti. Ma come possiamo pensare che dopo un anno, un conduttore lasci un programma senza neppure salutare il suo pubblico, assentandosi senza che fosse previsto e senza neppure tornare in onda in diretta per dire una parola, ma subito sostituito da un altro? Come possiamo pensare che questa storia possa reggere? Non lo pensiamo e neppure in quel di Mediaset fanno molto per nascondere che ben altro è successo, altro che addio concordato, nuovi impegni per Mammuccari. E’ lo stesso Davide Parenti che raggiunto da La Stampa per commentare in qualche modo la notizia, lascia intendere che ci sia ben altro. E il silenzio di Mammuccari in questi giorni, sembra confermare che ci sia stato qualcosa di molto più grave dietro al suo addio. Del resto anche la scelta di un comico e non di un conduttore al fianco di Belen, sembra una cosa non studiata a tavolino, ma una decisione presa all’improvviso.

Teo Mammuccari fuori da Le Iene: parla Davide Parenti

I giornalisti de La Stampa hanno contattato Davide Parenti – ideatore de Le Iene – che si è limitato a dire: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto“. Bhè le parole però hanno un senso, e queste non sono le parole di chi ha salutato in modo pacifico, dopo un anno, un conduttore che ha guidato il suo programma.

Subito dopo la news de La Stampa, Dagospia è tornato sulla questione: “Davide Parenti commenta l’addio di Teo Mammucari a Le Iene con una frase laconica. Cosa avrebbe da rivelare l’ideatore dello show sul presentatore? Come Dago-Rivelato, tra i due ci sarebbe stato uno [email protected] furibondo con tanto di grandi urla, porte battute e…”. Insomma una brutta lite, anche se sono sconosciuti i motivi. Ma così forte, che avrebbe portato conduttore e Parenti a una rottura definitiva, con il conseguente addio di Mammuccari al programma di Italia 1.