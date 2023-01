La rottura tra Gina Lollobrigida e il figlio a causa dell’ex nuora, spiega tutto Paola Comin

E' a causa dell'ex nuora che tra Gina Lollobrigida e il figlio si è rovinato tutto

La vita in diretta scava con domande precise nella vita di Gina Lollobrigida e del figlio Milko. Alberto Matano ha in studio Paola Comin, carissima amica da tanti anni della Lollobrigida. Lei c’era quando c’è stata la rottura tra l’attrice e il figlio e racconta che tutto è accaduto con il matrimonio tra Milko Skofic e Maria Grazia Fantasia, tutto nasce da una nuora che a lei non piaceva. “Perché la rottura tra Gina Lollobrigida e il figlio Milko? Perché il figlio dell’attrice ha chiamato Rigau quando è morta e l’ha fatto sedere in prima fila accanto alla bara nel giorno del funerale?” chiede Matano. Rigau e Milko Skofic si sono coalizzati contro Andrea Piazzolla, lo hanno denunciato entrambi attraverso lo stesso avvocato. A La vita in diretta ci sono queste domande a cui mancano le risposte complete. Rigau parla d’amore per Gina Lollobrigida ma poi nelle sue interviste dice tra le tante cose: “Lei parlava di gente che è morta e faceva una pena terribile” e il figlio Milko ribadisce che il signor Rigau è suo marito. Alberto Matano in studio fa fatica a contenere Paola Comin mentre ricorda l’ultima telefonata con lei. Erano legatissime, erano amiche da tempo e il desiderio della Comin è difendere l’attrice.

Il rapporto tra Gina Lollobrigida e il figlio si incrina con il matrimonio di Milko

“La Lollobrigida non voleva si sposasse con Maria Grazia Fantasia, non andò nemmeno al matrimonio, la scusa fu impegni di lavoro ma non era vero, lui era il suo unico figlio. Poi il rapportò divenne di nuovo forte con la nascita di Dimitri, nipote che adorava. Milko e Maria Grazia nel 2010 divorziano, si separano e la casa coniugale viene affidata a lei”. E’ la casa nella villa di Gina Lollobrigida ed è una cosa che l’attrice non sopportava.

“Per questo fece lo sfratto, lo sfratto è di quella data ma reso esecutivo anni dopo, dopo che il rapporto si era incrinato anche con il nipote. Ciò non toglie che Gina amava suo figlio indiscutibilmente. Gina non aveva un bel carattere, era una donna meravigliosa ma era tosta” conclude la Comin che non nasconde nulla ma che desidera far sapere a tutti la verità, non per Piazzolla ma per Gina.