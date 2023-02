Antonella Clerici spiega la giornata dei calzini spaiati che si celebra oggi 3 febbraio

E' la giornata dei calzini spaiati e Antonella Clerici ne spiega il significato

Oggi 3 febbraio 2023, venerdì, è una giornata speciale, è la giornata dei calzini spaiati. Antonella Clerici inizia la sua puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ricordando a tutti l’importanza di celebrare questa giornata che cade sempre il primo venerdì di febbraio, questo per permettere di celebrarla sempre anche a scuola, evitando così la domenica. Di calzini spaiati ne abbiamo tanti, tutti li abbiamo in casa. Antonella Clerici scherza ma non troppo sul come mai nella lavatrice inseriamo i calzini nel numero giusto, accoppiati, e poi li tiriamo fuori e qualche coppia non c’è più, qualche calzino è scomparso. Poi la conduttrice spiega il significato di una celebrazione che è nata in una scuola primaria friuliana per sensibilizzare gli alunni al tema della diversità. Un’idea della maestra Sabrina Flappa che ci suggerisce di indossare in questa giornata i calzini spaiati. E’ la metafora della diversità e non importa se i calzini sono fantasia o monocromatici, l’importante è che siano spiati, restano comunque sempre dei calzini.

Giornata dei calzini spaiati

“E’ una cosa un po’ anche goliardica ma 12 anni fa è iniziata con una cosa densa di significato, un discorso di inclusività perché anche se siamo diversi, anche se siamo spaiati, siamo tutti sotto lo stesso cielo” e Antonella Clerici lo spiega in modo perfetto.

Ma siamo nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e il discorso torna anche sulle lavatrici che rubano i calzini, sul perché succede. Giovanna Civitillo è una campionessa nell’avere i calzini spaiati a casa. La Clerici continua a chiedersi e a chiedere come sia possibile: che fine fanno i calzini? Persegani suggerisce di guardare nella guarnizione.

E’ Lorenzo Biagiarelli che fa notare a tutti che c’è una soluzione molto efficace: hanno inventato una sacca di rete dove possiamo inserire tutti i calzini prima di metterli in lavatrice, in questo modo usciranno dall’oblò sempre lo stesso numero di calzini, mai spaiati. Il grazie ironico di Giovanna Civitillo dice tutto.

Come sempre nella cucina di Antonella Clerici si parla di tutto, si parla di inclusione e si parla di come fare con i calzini. Daniele Persegani racconta che a scuola hanno messo tutti i calzini spaiati, che un bambino speciale è andato a controllare e ha visto che tutti stavano celebrato questa giornata. Voi oggi avete messo i calzini spaiati?