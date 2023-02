Simone Buzzi: Antonella Clerici gli dedica “La forza della vita” dopo la malattia

Come sta Simone Buzzi dopo la malattia? A E' sempre mezzogiorno la dedica di Antonella Clerici

Simone Buzzi torna nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici lo accoglie con “La forza della vita, la canzone di Paolo Vallesi di un Sanremo di un po’ di anni fa. E’ la canzone che conosciamo tutti, come ormai la malattia che ha avuto Simone Buzzi. Lo chef di E’ sempre mezzogiorno ha avuto un tumore, è stato assente per un bel po’ di tempi dal programma e solo quando è tornato dopo la notizia positiva che era guarito ha condiviso il suo problema di salute con tutto il pubblico. Antonella Clerici e il gruppo di E’ sempre mezzogiorno ovviamente sapevano tutto del suo stato di salute, del tumore scoperto all’improvviso ma per fortuna preso in tempo. Tutti hanno mantenuto il silenzio in questi mesi, come Simone Buzzi desiderava, poi una volta tornato in tv ha spiegato in modo molto semplice cosa era successo, come era cambiata in un attimo la sua via ma anche tutta la forza che ci ha messo per tornare.

Simone Buzzi a E’ sempre mezzogiorno – La forza della vita

E’ la settimana sanremese anche per E’ sempre mezzogiorno, ogni chef sceglie una canzone da dedicare al Sanremo 2023 o in generale al seguitissimo festival. Per Simone Buzzi è Antonella Clerici a scegliere il brano, “La forza della vita” è una dedica a lui, a quello che ha dovuto affrontare, al come ha affrontato tutto ritornando poi in cucina, su Rai 1.

“Questa è la canzone per te, La forza della vita 1992 di Paola Vallesi e tu Simone…” è così che la Clerici introduce Buzzi in cucina che apprezza la dedica, quella è la sua canzone.

“Rappresenta la mia storia in pieno, dopo quello che mi è successo… bisogna avere tanta forza” poi sorride e sdrammatizza, fa notare che gli stanno anche crescendo i capelli. Antonella Clerici gli ha già detto che sta benissimo anche senza capelli, che anche Vittorio, il suo compagno, è senza capelli.

“Noi sappiamo che stai bene perché hai ripreso a fare le tue Buzzicate e questo per noi è un buon segnale” ed è questo ciò che conta di più.