Il day time di Rai 1 vola grazie a Sanremo: record storici

E' boom di ascolti per il day time di Rai 1 e non solo: Sanremo 2023 fa bene a tutti i programmi

Anche quest’anno Amadeus ha fatto il suo miracolo, quello di far brillare Sanremo con gli ascolti. Punto di share in più, punto di share in meno poco importa. Sta di fatto che si parla ancora una volta di record di ascolti per Sanremo 2023 e non solo. Il Festival fa bene a tutti i programmi del day Time, in particolare a quello di Rai 1 ma anche a Rai 2. Volano i programmi del mattino e anche quelli del pomeriggio. Le dirette aiutano anche a raccontare il Festival, a mostrare quello che magari i comuni mortali dopo l’una di notte non hanno visto. E poi le interviste, i retroscena, le critiche…Tutto quello che non accade sul palco del Festival…Vediamo dunque tutti i dati auditel della giornata del 9 febbraio 2023.

Gli ascolti del day time Rai 1 volano grazie a Sanremo 2023

Iniziamo con gli ascolti del mattino di Rai 1. Boom storico di UnoMattina che ha registrato 1.611.000, 29,86%; a seguire Storie Italiane Speciale 1.653.000, 30,43% nella prima parte e nella seconda 1.819.000, 27,21%. Come ha confermato la direttrice Sala, è il record di share nel decennale di Storie Italiane. È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.958.000, 17,86%. Su Rai 2 Viva Rai 2! Viva Sanremo! Di Notte – Bis 746.000 numeri pazzeschi per le repliche del programma di Fiorello, con il 15,34% ( ricordiamo che di notte viene visto da oltre 2 milioni di spettatori). Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.461.000, 18,97% e nel programma 2.473.000, 21,25% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 2.048.000, 20,85%, mentre La vita in diretta nella presentazione 2.001.000, 19,79% e nel programma 2.953.000, 24,45%. La direttrice Sala ha rivelato che La vita in diretta ha avuto anche picchi di 3,6 milioni di spettatori. Fanno dunque benissimo anche L’eredità, a seguire e su Rai 2 BellMa’ con Diaco che raddoppia gli ascolti rispetto al solito. Non solo dunque ottimi ascolti per Rai 1 ma anche per Rai 2.