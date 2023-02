Sanremo 2023, la terza serata: i 5 momenti top fra Paola Egonu e Alessandro Siani

Il meglio e il peggio della terza serata del Festival di Sanremo 2023 in cinque punti

Dopo le prime due puntate di riscaldamento, il Festival di Saremo 2023 è andato avanti con l’attesa terza serata. Il nuovo appuntamento del 9 febbraio è stato il palcoscenico di tutte le ventotto esibizioni dei big in gara ma soprattutto di molti momenti di spettacolo che hanno incuriosito o fatto sbadigliare il pubblico da casa oltre a quello seduto in platea. La terza puntata è andata in onda fino alle ore 02:10 del mattino.

A destare interesse è stata l’inattesa presenza di Alessandro Siani, il chiacchierato monologo di Paola Egonu, il fuori programma di Lazza, una presunta lite avvenuta nel backstage e la classifica finale. Scopriamo insieme questi accadimenti nel prossimo paragrafo.

il monologo di Alessandro Siani

Nonostante fosse atteso Peppino Di Capri, a sorpresa nella scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2023 è arrivato Alessandro Siani. Il comico partenopeo è salito sul palco del Teatro Ariston per un monologo sui difetti della vita moderna (con critiche alle piattaforme digitali di streaming e alla fomo vissuta dai giovani). La sua presenza era dovuta alla promozione di un suo film prossimamente al cinema.

Il mazzo di Lazza

A fine della sua esibizione, Lazza ha ricevuto un mazzo di fiori da Amadeus com’è diventato tradizione oramai da alcuni anni. Il giovane ha spiegato che era sua intenzione donare quel bouquet ad una persona speciale: a sua mamma. Il ragazzo è corso in platea ed è andato a consegnare l’omaggio floreale alla donna, che è rimasta visibilmente commossa dal gesto.

Il monologo di Paola Egonu

Si è dimostrata come la co-conduttrice più in gamba di questo Festival di Sanremo 2022: la pallavolista azzurra Paola Egonu ha gestito il traffico dei Big con disinvoltura e divertimento, senza risultare fuori posto. Anche a lei, come per le altre sue colleghe di kermesse, è stato concesso uno spazio per un monologo, che ha toccato vari argomenti cari al suo vissuto.

Anna Oxa ha litigato con Madame? La fake news

Nel corso della serata, Rai è stata costretta a smentire nelle due sale stampa di Sanremo una improbabile fake news che raccontava come due dei big in gara avessero litigato nei backstage. “A. h tirato un bicchiere d’acqua a M.” era la traccia di questa bufala che, in poco tempo, ha visto poi coinvolte Anna Oxa e Madame. Ovviamente tutto smentito: nessun litigio al Teatro Ariston.

La classifica generale

Croce e delizia di ogni competizione è la classifica finale. Dopo il parere della Sala Stampa, stavolta a votare è stato il pubblico da casa con il televoto e la bistrattata giuria demoscopica. Fra i colpi di scena più clamorosi c’è il piazzamento di Ultimo (che è salito fino al secondo posto) e il crollo di Paola e Chiara, Elodie e Giorgia. Marco Mengoni sembra aver siglato la vittoria del Festival prima ancora dell’inizio del concorso stesso.