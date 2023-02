La busta nera non fa miracoli per il GF VIP 7: vince Che Dio ci aiuti, Tv8 vola con il calcio

Ecco tutti i dati di ascolto della serata del 23 febbraio 2023: nessun exploit per il Grande Fratello VIP nonostante l'annuncio della busta nera e dei provvedimenti

Come sempre grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della prima serata. Il Grande Fratello VIP 7 avrà conquistato una media più alta del solito con una puntata durante la quale sembrava dovesse succedere la qualunque e invece poi, si è scoperto a mezzanotte passata, che non c’era nulla di così scandaloso da segnalare? Lo scopriamo con i dati di ascolto del 23 febbraio 2023 per la prima serata. I dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri ci segnalano che la vittoria è andata alla settima puntata di Che Dio ci aiuti 7. La fiction con Francesca Chillemi al giovedì sera fa meglio che al martedì con circa 4 milioni di spettatori. Vittoria in share per un soffio contro la puntata del Grande Fratello VIP 7 che fa poco meglio delle precedenti. Rispetto alla media del giovedì comunque, in ripresa. L’escamotage della busta nera usato a inizio serata, è servito a tenere incollato il pubblico fino a mezzanotte per poi scoprire che non era praticamente successo nulla che non si sapesse già. Ogni giorni sui social circolano video dei concorrenti che violano il regolamento: c’è chi usa carta e penna, chi tiene gli occhiali da sole, chi si nasconde le bottiglie di vino, chi parla senza microfono. Succede tutti i giorni ma improvvisamente ieri, è sembrato dovesse arrivare l’apocalisse, cosa che per ovvi motivi invece, non è accaduto.

Gli ascolti del 23 febbraio 2023: ecco i dati auditel

Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.084.000 spettatori pari al 21.6%. La puntata con Orietta Berti protagonista fa crescere gli ascolti della fiction che torna sopra i 4 milioni di spettatori. Ma i numeri sono comunque poco convincenti rispetto al passato e ai dati che si facevano quando suor Angela era protagonista della storia.

Su Canale 5, la trentaseiesima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 21.1% di share. La busta nera annunciata a inizio serata ( e non nel pomeriggio in diretta) ha incollato davanti alla tv una media di 300 mila spettatori in più rispetto alla puntata di giovedì scorso.

Su Tv8 l’incontro di Europa League Roma-Salisburgo segna 1.313.000 spettatori con il 6.3%. Tv8 è la terza rete della serata.

Su Rai2 Il Giustiziere della notte – Death Wish ha interessato 982.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte prima ha intrattenuto 877.000 spettatori (5%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 812.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 786.000 spettatori con uno share del 5.2%. Sul Nove What Women Want – Quello che le donne vogliono ha raccolto 339.000 spettatori con l’1.9%.