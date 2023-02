The Voice Senior sfiora ancora i 4 milioni. In 2 milioni su Canale 5 per ricordar Maurizio Costanzo

The Voice Senior sfiora di nuovo i 4 milioni di spettatori. Su Canale 5 in 2 milioni per ricordare Costanzo: ecco i dati della serata del 24 febbraio 2023

Una serata diversa dal solito, una serata con una programmazione rivista, quella del 24 febbraio 2023. Antonella Clerici ha aperto la sua puntata di The Voice Senior, nel ricordo e nell’omaggio a Costanzo. Lo aveva spiegato pochi minuti prima anche a La vita in diretta: “Maurizio avrebbe voluto che lo show andasse avanti“. Ed è successo. Oggi quindi commentiamo i dati di ascolto di una serata in cui su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior, mentre su Canale 5, nel giorno dell’addio, c’è stato spazio per un omaggio a Maurizio Costanzo. Nicola Porro, e la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi, hanno condotto una puntata speciale di Matrix, per ricordare il giornalista che si è spento il 24 febbraio 2023 a 84 anni. Nel giorno della morte di Costanzo, tutte le reti hanno coperto la notizia. Rai 1 lo ha fatto per tutto il pomeriggio con il Tg1 prima, con Oggi è un altro giorno dopo e poi con una bella intervista riproposta su Rai 2; e ancora una puntata de La vita in diretta interamente dedicata a Costanzo. In prima serata invece spazio a Canale 5 che ha reso omaggio prima con Enrico Mentana, ospite di Matrix, e poi con alcuni degli amici di Costanzo che al suo fianco hanno scritto pagine di Tv per Mediaset e non solo.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel relativi al 24 febbraio 2023

The Voice Senior vince la serata tornando a sfiorare i 4 milioni di spettatori con 3.897.000 spettatori pari al 25.2% di share.

Su Canale5 Speciale Tg5 – Costanzo, l’Uomo che ha Cambiato la Tv , l’omaggio al giornalista e conduttore è stato visto da una media di 2.085.000 spettatori con uno share del 12.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza riparte da 1.073.000 spettatori (5.7%). Approfittando dell’assenza di Quarto Grado che non è andato in onda, il Nove diventa nella serata del 24 febbraio, terza rete nazionale.

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 952.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i 786.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Paddington ha raccolto 557.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 L’arte della guerra è seguito da 244.000 spettatori con l’1.4%. Su Rete4 Guardia del corpo totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (5.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 787.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 490.000 spettatori (3%).