Buongiorno mamma 2 batte Sei Donne: la fiction di Rai 1 floppa

Buongiorno mamma 2 al martedì sera perde spettatori ma vince lo stesso la serata. Floppa invece Sei donne: ecco i dati di ascolto del 28 febbraio 2023

Una serata non troppo convincente per le fiction. Buongiorno mamma 2 perde una buona fetta di spettatori al martedì sera, dopo che Mediaset ha per ovvi motivi, cancellato la puntata di venerdì sera su Canale 5 dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. La fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta vince la serata del 28 febbraio 2023 nella gara agli ascolti, facendo molto meglio della prima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila. Ma non recupera gli spettatori che aveva conquistato nei primo due appuntamenti. Forse anche i troppi cambi: ricordiamo che la prima puntata di Buongiorno mamma 2 era andata in onda di mercoledì, poi la puntata del venerdì con raddoppio e dopo la cancellazione del 24 febbraio, la scelta di andare in onda anche al martedì sera. Il pubblico probabilmente ha perso un po’ la bussola di fronte a tutti questi cambi di rotta di Canale 5. Purtroppo non si poteva fare altrimenti. Si recupererà magari venerdì anche se apriamo una piccola parentesi sui contenuti, probabilmente il calo degli spettatori è dovuto anche alla storia di questa seconda stagione di Buongiorno mamma 2. Non si arriva da nessuna parte, e non si capisce dove si vuole andare a parare, il pubblico si lamenta molto sui social e il fatto di aver perso 300-400 mila spettatori, potrebbe dipendere anche da questo.

Non sorride di certo Rai 1 al martedì sera. Non si aspettava quel genere di concorrenza su Canale 5 visto che Buongiorno mamma 2 è stata spostata all’ultimo momento. Si sperava che Sei donne potesse partite in altro modo e invece, la prima puntata della fiction con Maya Sansa è forse una delle meno viste del 2023 e della stagione attuale delle fiction Rai. Sotto i 3 milioni di spettatori per Rai 1 è sicuramente flop.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 28 febbraio 2023

Su Canale 5 la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 ha raccolto davanti al video 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share.

Sei Donne – Il Mistero di Leila ha appassionato 2.776.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 il secondo prime time di Belve ha interessato 814.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.214.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 996.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.283.000 spettatori con uno share del 7.4%. E’ Floris anche questa settimana a vincere la sfida dei talk, La7 al martedì sera non teme rivali.

Su Tv8 The Valentine Competition segna 239.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Prometheus ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time sempre bene Flavio Montrucchio che con Primo appuntamento, supera Tv8. Media di 395mila spettatori e share in linea con quello del Nove. Le due reti Discovery battono Tv8.