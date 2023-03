L’ultima puntata di Nei tuoi panni per Mia Ceran: “Adesso mi fermo, sono io a fermarmi”

Mia Ceran si congeda dal pubblico a poche settimane dal parto: Nei tuoi panni chiude con due mesi di anticipo

Non sta brillando per ascolti Nei tuoi panni, il programma di Mia Ceran, ma sicuramente ha portato una idea su Rai 2, una rete che cerca di cambiare linguaggio e di rivolgersi a target di pubblico diversi. Oggi, per la conduttrice, è stata l’ultima puntata di un programma che tornerà nella prossima stagione televisiva ( almeno così sembrerebbe) ma che per il momento si ferma. Mia Ceran, incinta, settimane fa aveva annunciato di doversi fermare. Se è vero che in questi mesi ha ascoltato le parole di mogli, mariti, mamme, figli, padri, adesso tocca a lei mettere davanti a tutto la sua famiglia. Le parole di Mia Ceran, e anche i messaggi che altre colleghe le hanno fatto avere, sono state molto emozionanti. Persino Mauro Coruzzi si è sciolto in lacrime, e vederlo piangere in tv non è cosa consueta.

I saluti di Mia Ceran che lascia Nei tuoi panni

“Questa è l’ultima puntata di questa stagione di Nei tuoi panni. Credo che fossero sette anni fa la prima volta che sono entrata in questo studio, il Tv3 di Corso Sempione a Milano: non avrei mai pensato che sarebbe diventata una casa questo studio” ha detto Mia Ceran salutando il pubblico di Rai 2.

Parlando con gli ospiti della sua puntata, presenti in studio, ha poi aggiunto: “Siamo felici di aver accolto le famiglie fino a voi famiglie che spessissimo ci hanno raccontato la parte più difficile dell’essere famiglia, delle liti, delle separazioni, dei dolori. Lo hanno fatto con grande coraggio, con grande generosità, quella che ci vuole per raccontare al resto del mondo la propria storia. “

E poi: “Abbiamo ricevuto a volte anche i messaggi di persone che si sono riviste nelle loro storie ed è stato molto utile. Voglio anche ringraziare chi la tv la sa fare di mestiere, come voi, perché spesso avete messo in gioco il vostro privato in questo salotto, come fosse una casa. “

Conferma la sua decisione: “Adesso mi fermo, sono io a fermarmi. Lo faccio per fare crescere un’altra parte di famiglia, che in parte è cresciuta anche insieme a voi pubblico e insieme a voi che eravate qua con noi. “

A poche settimane dal parto, la decisione di prendersi una pausa: “Adesso mi dedico per un po’ a tempo pieno alla mia famiglia e sono veramente grata di avere questo privilegio, perché è un privilegio, che non tutte le donne hanno, e il mio pensiero va a coloro che non lo possono fare e devono fare finta che si possa fare sempre tutto quanto, tenere tutto quanto insieme senza fatica, anche quando magari non è così.“

Mia Ceran ha poi concluso lasciando intuire che il suo programma tornerà a settembre, visto che si è parlato in diverse occasioni di prima stagione. In realtà però, il suo è stato un ciao, non un addio e neppure un arrivederci. “Nei tuoi panni è un’avventura televisiva piccola, molto ambiziosa, voi pubblico l’avete fatta crescere nel tempo, avete dato un senso al lavoro di tutte le persone che sto guardando in questo momento e che ci sono dietro le quinte. Noi conduttori, noi spalle, ci mettiamo la faccia, ma dietro le quinte ci sono fior di professionisti che ogni giorno si impegnano, che non si sono mai risparmiati” ha concluso Mia Ceran, salutando il pubblico.