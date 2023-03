Oggi è un altro giorno delude. BellaMa’ in replica fa bene, Ore 14 vola: gli ascolti del pomeriggio

Serena Bortone non approfitta dell'assenza di Uomini e Donne: gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 non crescono. Vola invece Rai 2

Cosa sta succedendo da quando Uomini e Donne non va in onda nel pomeriggio di Canale 5? Come è cambiato l’equilibrio? Bhè con i dati di questi ultimi giorni è facile notare che Rai 1 non sta per nulla approfittando dell’assenza del programma di Maria de Filippi. Lo hanno dimostrato i dati di ascolto del 2 marzo e quelli del primo marzo. Oggi è un altro giorno non migliora. E’ andato bene, il programma di Serena Bortone, nei giorni in cui si è purtroppo parlato della morte di Maurizio Costanzo. Poi, di nuovo, il calo. Ci si aspettava che con 1,5 milioni di spettatori in meno su Canale 5, qualcuno si sintonizzasse su Rai 1 ma non è successo. Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sono identici a quelli di sempre. Chi approfitta invece dell’assenza di Uomini e Donne è Rai 2. Ore 14, con Milo Infante, programma molto molto apprezzato dal pubblico, si avvicina agli 800mila spettatori, occupandosi di cronaca e attualità. E sono più che interessanti anche i numeri di BellaMa’, soprattutto perchè il programma di Diaco è andato in onda in replica per tutta la settimana. Ieri il 7% di share, numeri molto buoni. Ovviamente a rimetterci è Canale 5, che si difende benissimo fino alle 14.45 grazie al boom di ascolti di Beautiful e Terra amara ma poi crolla. Da lunedì si torna alla normalità con Uomini e Donne e il day time di Amici al loro posto.

Ma intanto vediamo gli ascolti del pomeriggio del 2 marzo per farci un’idea delle scelte che il pubblico ha fatto in questi giorni senza Uomini e Donne.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 2 marzo 2023

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.729.000, 14,05% e nel programma 1.846.000, 18,16% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.805.000 con il 20,53%. Dai numeri si vede proprio come Serena Bortone non abbia “rubato” neppure uno spettatore a Canale 5. A quanto pare, chi di solito segue Uomini e Donne non ha nessun interesse nel vedere il suo programma. Vale lo stesso per Il paradiso delle signore che, senza il day time di Amici, ha incassato gli stessi ascolti. A seguire invece, La vita in diretta nella presentazione 1.701.000, 18,29% e nel programma 2.251.000, 20,07%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, share 6,91%; Bella ma’ un netto di 626.000, 7,04%; Nei tuoi panni 398.000, 4,07%. Il pomeriggio di Rai 2 ritrova costanza e ascolti molto molto buoni.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.324.000 telespettatori, share 17,75%, Terra Amara 2.532.000, 20,66%, Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah un netto di 1.544.000, 15,94%. Gli ascolti del film in replica, non sono poi così lontani da Oggi è un altro giorno. A seguire, il GF Vip 1.295.000 con il 14,58% di share. Solito risultato debolissimo per la soap Un altro domani 1.129.000, 12,35%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.276.000, 12,99%, nel programma 1.636.000, 14,80% e nel segmento I Saluti 1.891.000, 15,04%. Barbara d’Urso fa quello che può.

Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 767.000, 8,50%, Geo 1.393.000, 12,11%. Geo molto bene, in alcuni minuti persino meglio di Canale 5.

Sulle altre reti. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 477.000 telespettatori, 3,79%, mentre The Mentalist 284.000, 2,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, 5,68% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 325.000, 3,70% e il film Mr. Crocodile Dundee II un netto di 425.000, 4,03%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 328.000 telespettatori, share 2,76% e nel programma 418.000, 4,46%; Tagadà Focus 386.000, 4,33%. C’era una volta… Il Novecento 204.000, 1,92%.