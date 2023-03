Resta con me vince ancora su Rai 1. Bene CTCF su Rete 4 numeri da chiusura per Zona Bianca

Gli ascolti del 12 marzo 2023: vince Resta con me su Rai 1, malissimo Rete 4 con Zona Bianca che crolla

E’ allarme rosso ormai da settimane per Zona Bianca su Rete 4. Ed effettivamente anche i dati di ascolto del 12 marzo 2023, non sono proprio brillanti per il programma di Giuseppe Brindisi. Dati da chiusura per il programma di rete 4, l’unico che ha una linea editoriale leggermente diversa, che racconta le cose da un altro punto di vista e che forse, stride un po’ con la narrazione che la rete sta cercando di fare da qualche anno a questa parte. Ma se è vero che l’aria è cambiata e che Mediaset, nonostante i numeri, cerchi dei professionisti per il prime time e trasmissioni di un certo tipo, il programma potrebbe restare saldamente al suo posto, visto che parla a un’altra fetta di pubblico, rispetto a proposte come Fuori dal coro, giusto per citare un altro programma della rete.

Nella serata del 12 marzo 2023 invece, per le note positive, torna a salire resta con me che supera il 20% di share e si avvicina alla media di 3,7 milioni di spettatori. Certo, non numeri che ti aspetti dalle fiction più amate di Rai 1. Stare sotto i 4 milioni, non è comunque cosa buona per un prodotto in prime time per la prima rete Rai. Quest’anno i titoli deboli sono stati tanti, e Resta con me, è uno di quelli. Ma visto che Canale 5 continua a fermarsi parecchio indietro, con oltre 1 milione in meno di spettatori, i numeri di Rai 1 sono oro che cola.

Gli ascolti della prima serata del 12 marzo 2023: ecco i dati auditel

Resta con me vince la serata con una media di 3.696.000 telespettatori, per uno share del 20,79%. Su Canale 5 Lo show dei Record resta indietro; il programma di Gerry Scotti ha ottenuto un netto di 2.296.000 telespettatori, share 14,60%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.566.000 telespettatori, share 8,08%, nel programma 2.445.000, 12,12%, e nel segmento Il Tavolo 1.548.000, 10,98% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 5,81%.

Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 893.000, 4.36% e a seguire la serie Blue Bloods 13 836.000, 4,30%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 461.000 telespettatori, share 3,20%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 753.000 telespettatori, share 5,19%.

SuTv8 il film Coda – I segni del cuore è stato visto da 425.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Cambio Moglie ha registrato 228.000 telespettatori, share 1,2%.