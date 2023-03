Riccardo vede Roberta nel suo futuro ma lei taglia corto. Il pubblico di U&D li condanna entrambi

Riccardo ripensa a Roberta di Pauda ma lei non ha nessuna intenzione di rivederlo fuori da Uomini e Donne e il pubblico commenta

Nella puntata di Uomini e Donne abbiamo visto quello di cui tanto si era parlato nelle anticipazioni di questi giorni: il riavvicinamento tra Riccardo e Roberta. Come spesso succede, le anticipazioni creano molte aspettative che poi vengono tradite perchè quello che abbiamo visto oggi in puntata, è stato un po’ diverso da come lo avevamo immaginato. E’ vero, Riccardo avrebbe voluto riproporsi a Roberta, non lo ha fatto solo perchè sa che la dama di Cassino non ha nessuna intenzione di rivederlo. A modo suo glielo ha fatto capire, ci ha pensato anche Maria de Filippi a far notare la casa ma il Guarnieri in fondo, il due di picche diretto, non se l’è beccato. Questa è soprattutto una sua convinzione che si fonda sull’idea che solo chiedendo a Roberta di uscire, si sarebbe dimostrato di nuovo interessato a lei. Eppure quando Maria gli ha chiesto se rivedrebbe la Di Padua nella sua vita, in futuro, lui ha detto di si, facendo l’elenco dei pregi e ricordando anche che si sono lasciati, per motivi futili e definendo la ragazza, persino una FIDANZATA. Per fortuna in questa storia, la Di Padua è abbastanza decisa. “Stare con te è un lavoro, tu sei impegnativo tanto quanto un lavoro, altro che leggerezza, tutto sei tranne che leggero” ha detto la Di Padua a Riccardo, sottolineando che lei di certo non è la donna che il cavaliere tarantino sta cercando. I due hanno anche discusso per le parole di Riccardo che ha consigliato alla sua ex, in quanto tale, di non uscire con ragazzi più giovani. Come se lui, che ha 40 anni all’anagrafe ma almeno 20 di meno nella vita vera, potesse anche dare saggezza da questo punto di vista, fanno notare in tanti spettatori, che proprio non riescono ad apprezzare, in questo frangente, nè l’uno, nè l’altro. I commenti del pubblico infatti, sono impietosi sia su Roberta che su Riccardo.

Il pubblico di Uomini e Donne boccia sia Roberta che Riccardo

Basta leggere i commenti sui social, da Facebook a Twitter, passando per instagram, il pubblico di Canale 5 non ha dubbi. Riccardo è immaturo che non sa che cosa vuole dalla sua vita mentre Roberta va solo a caccia di visibilità e come dice sempre Gianni, non è in nessun modo interessata a incontrare la persona giusta. Tra gli altri commenti: “Riccardo ha detto che Roberta ha bisogno di un uomo non di un ragazzo… detto da lui che fa ragionamenti da bambino delle elementari e dico elementari perché sa leggere e scrivere se no direi dell’asilo“. Un’altra spettatrice ha scritto: “Che pena tutti e due, ma uscite dal programma insieme e fine…ah no,non possono uscire perché non avrebbero più visibilità“.