Cala anche Il commissario Ricciardi 2, momento no per le fiction Rai. Sale STEP su Rai 2

Cala anche il Commissario Riccardi 2 e continua il periodo nero per le fiction di Rai 1 che non decollano con gli ascolti: ecco i dati del 13 marzo 2023

Neppure Lino Guanciale riesce a tenersi sopra la media dei 4 milioni di spettatori. La seconda puntata de Il commissario Ricciardi 2, cala sotto i 4 milioni e nella serata del 13 marzo registra una media di 3,6 milioni di spettatori, molto simile alla media di Resta con me, di Francesco Arca. Momento nerissimo per le fiction di Rai 1 soprattutto se si considera che due anni fa Il commissario Ricciardi incollava davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. Impossibile fare paragoni con le serie andate in onda in piena pandemia è vero. Ma è altrettanto vero che da anni le fiction di Rai 1 volano con media più alte di 5 milioni di spettatori, anche 6. I numeri delle ultime fiction andate in onda in prime time, non sono in linea con gli ascolti della rete. Sono comunque numeri molto buoni, se si considera che su Canale 5, si resta perennemente sotto i 3 milioni. Per cui si vince facile, come è successo anche ieri in sovrapposizione. IL Grande Fratello VIP 7 registra la sua classica media mentre chi cresce è Stasera è tutto possibile. STEP su Rai 2 con le risate di Stefano de Martino e i suoi ospiti, migliora alla quinta puntata i suoi ascolti. Vediamo i numeri della prima serata del 13 marzo, per scoprire meglio tutto quello che il pubblico ha scelto di vedere, dati auditel alla mano.

Gli ascolti del 13 marzo 2023: ecco i dati auditel di ieri

Il commissario Ricciardi dopo una prima puntata vista da oltre 4 milioni di spettatori, questa settimana cala. Ieri sera la seconda puntata è stata vista da una media di 3.621.000 telespettatori, share 19,7%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 porta a casa lo stesso risultato della passata settimana 2.862.000, 22,5%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.432.000, 9%. Cresce quindi il programma di Stefano de Martino che batte Rai 3. Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto 1.116.000, 5,8%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 834.000 telespettatori, share 5,1%. Su Rete 4 Quarta Repubblicaha ottenuto 692.000 telespettatori, share 4,6%. Su La7 il film La figlia del Generale ha ottenuto 410.000, 2,2%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 378.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 il film 12 anni schiavo è stato visto da 182.000 telespettatori, share 1%.