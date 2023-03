Vola la Champions su Canale 5, Sei Donne chiude al 16%. Belve batte ancora Rai 3

Vince facile la Champions su Canale 5: ecco i dati di ascolto del 14 marzo 2023, tutti i numeri della prima serata

Una serata ricca di proposte quella del 14 marzo 2023 che ha visto il trionfo del calcio. Vola infatti su Canale 5 la Champions con la partita che ha visto l’Inter protagonista nella sfida contro il Porto. Quasi 5 milioni gli spettatori e i tifosi davanti alla tv per seguire il match. Su Rai 1 invece la terza e ultima puntata di Sei Donne-Il mistero di Leila, che si ferma al 16% di share. Non uno dei migliori risultati per la fiction di Rai 1 che chiude con una media di circa 3 milioni di spettatori. Non proprio quello che ci si aspetta da una serie della ammiraglia. Ma questa stagione per le fiction di Rai 1, va detto, non è la più fortunata. E visti i numeri delle altre serie, alla fine, Sei donne, non è andata poi così male. Tiene botta su Rai 2 Belve, che anche nella serata del 14 marzo conquista la media di 1 milione di spettatori, non male per un programma che era destinato alla seconda serata, promosso poi in prime time. Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, 14 marzo 2023.

Gli ascolti del 14 marzo 2023: ecco chi ha vinto

Su Canale 5 il match Porto – Inter, per la Champions League, ha ottenuto un netto di 4.678.000, 21.8% di share. Vince facile quindi Canale 5 con il calcio in prima serata. Su Rai 1 la serie Sei donne – Il mistero di Leila ha registrato un netto di 3.111.000 telespettatori, share 15.8% ( per chi si fosse perso il finale, qui il nostro riassunto dell’ultima puntata).

Su Italia 1 la puntata de Le Iene senza Belen Rodriguez è stata vista da1.197.000 telespettatori, share 8.6%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.188.000, 6.6%. Su Rai 2 Belve ha registrato 1.062.000, 5.5%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 883.000, 5%. Su Rete 4 Fuori dal coroha ottenuto 850.000 telespettatori, share 5.7%. Questa settimana Rai 3 nuovamente battuta da Rai 2 e da Rete 4. Il programma di Bianca Berlinguer, è il talk meno seguito del martedì sera.

Su Tv8 il film Le ragioni del cuore è stato visto da 339.000 telespettatori, share 1.8%, mentre su Nove il film Corpi da reato ha registrato 383.000 telespettatori, share 2%.