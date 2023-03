Uomini e Donne un programma trash? Maria de Filippi inscalfibile: “Il nulla”

Che cosa risponde Maria de Filippi a chi definisce il suo Uomini e Donne un programma trash? Ecco le sue parole

Nella puntata di Uomini e Donne in onda questo pomeriggio, si è molto parlato del caso “Desdemona” dopo le segnalazioni ricevute da Armando e da Gianni Sperti. Tra le varie cose che la dama ha detto, anche alcune considerazioni del programma che non hanno fatto piacere ad alcuni dei presenti. Maria de Filippi invece si è detta totalmente disinteressata a quella che resta una opinione di Desdemona, un suo punto di vista al quale lei non è minimamente interessata. Nel dettaglio, la dama di Savona, avrebbe detto, come Gianni ha sentito dalla sua voce, che il programma è molto trash. In particolare che “Uomini e Donne non è più quello di una volta, è diventato un programma trash”. Sperti ha fatto notare che chi partecipa a Uomini e Donne non dovrebbe avere questo pensiero ma Maria de Filippi ha fatto notare che si tratta di un pensiero della dama, con il quale si può essere d’accordo o meno. Il discorso è stato interrotto, quando Maria ha chiesto a Desdemona di lasciare lo studio, e non perchè avesse definito il programma trash ma perchè dalle sue parole, quelle ascoltate nelle note vocali, era chiaro che stesse sfruttando il programma solo come una vetrina, per visibilità. La dama ha quindi abbandonato lo studio, per poi chiedere di rientrare di nuovo.

E quando si è tornati sul tema “trash” Maria ha ribadito il concetto.

Maria de Filippi e il mondo trash di Uomini e Donne

La conduttrice quindi ha colto questa occasione per sottolineare il suo pensiero in merito al programma: “Io non ho nessun problema, lo faccio. Non trovo la parola ‘trash’ offensiva. Gianni ti posso dire una cosa, non me ne frega niente! Veramente come se si parlasse del nulla“. “Io non volevo dire quella parola in senso offensivo per me non lo è” ha continuato la dama mentre Gianni invece faceva notare che sono parole poco carine.

E rivolgendosi a Desdemona ha specificato nuovamente: “Non è quello il motivo per cui ti chiedo di allontanarti dallo studio, ma è l’ultima parte dell’audio”.