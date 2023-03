Tutti pazzi per Federico e Carola: i #nicotelli piacciono molto

A Uomini e Donne la scelta di Federico è Carola: e sui social sono già tutti pazzi di questa coppia, nascono i #nicotelli

E’ arrivato il grande giorno, il giorno della scelta di Federico Nicotera. E pochi avevano dubbi su quello che sarebbe successo. Alla fine Federico ha scelto Carola e lei gli ha detto si. Che tra i due fosse scattato qualcosa di molto forte, una sorta di colpo di fulmine, era palese a tutti. Forse un po’ strano, per questo Federico c’ha messo tanto a comprenderlo, o forse ha aspettato solo per essere sicuro di qualcosa. Perchè Carola di certezze gliene ha date sempre poche. Ma sui social, oggi, sono davvero tutti pazzi di questa coppia. Era da tempo che non c’era tanto entusiasmo intorno a due ragazzi protagonisti del trono classico. E a quanto pare Federico e Carola hanno conquistato il pubblico tanto che sono nati i #nicotelli.

Le parole di Federico per la scelta di Carola a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Federico ha fatto il suo discorso a Carola, convinta, ha confessato in un secondo momento, che non sarebbe stata lei la scelta. Le parole del tronista per la ragazza: “Sono una persona che cerca di guardare un po’ più in là, cerco di dare alle cose più banali all’apparenza un significato più profondo e questo con te ho dovuto farlo parecchio, aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali. Ho iniziato a conoscere Carola, ho scoperto che dietro a quel muro, quella barriera che metti davanti a te, c’è una piccola grande donna con un mondo tutto da scoprire. Io dovevo capirlo fin dall’inizio che sarebbe stato un percorso difficile, d’altronde mi hai portato in moto alla prima esterna, gioie e dolori, con te è stato così, perché quando trovavamo il punto di incontro tu mi respingevi.“

E poi: ” Devo darti ragione quando nella lettera dici che l’amore è farti tremare le gambe, che non ti senti solo quando prendi la mano, tutto questo mi ha sempre spaventato, l’amore ti ha rende vulnerabile no? “. Un discorso molto dolce proseguito con queste parole: “Questo sentirmi così vulnerabile l’ho sempre mandato lontano, oggi ho provato tanto a trovare le parole giuste, ma non ci sono riuscito. Vorrei darti una cosa che mi avevi dato qualche mese fa (arriva il peluche panda con una scritta “mi dispiace “) sono stato freddo, perché non ho capito tanti tuoi silenzi, mi dispiace non aver capito subito chi fosse veramente Carola, però c’è anche altro che devo dirti.” Quella scritta “mi dispiace” ha fatto preoccupare, non poco, Carola. Ma sotto quella frase c’era forse quella che la ragazza aspettava da mesi: “La mia scelta sei tu”. Carola non ha detto molto: “Ti ho scelto ogni volta in cui sono rimasta”.