Il cantante mascherato cala ancora ed è un super flop, Amici 22 regge e Maria vince facile

Sempre più flop Il cantante mascherato su Rai 1: ecco i dati della prima serata con Amici 22 ancora vincente al sabato sera, i numeri del primo aprile

Si può arrivare a chiudere un programma senza senso, che il pubblico sta bocciando, che non piace a nessuno, all’una e tredici minuti di notte? La risposta è no, ma è quello che è successo con la nuova puntata de Il cantante mascherato in onda il primo aprile 2023 su Rai 1. A caccia di ascolti e di share, il programma di Milly Carlucci ha salutato il pubblico dopo quasi 4 ore di diretta, senza nessun motivo, perchè di cose che ci potevano evitare, in diretta, ne sono state mostrate anche parecchie. Nuova sfida vinta senza nessuna difficoltà quindi, quella del sabato sera, da Amici 22 che con la terza puntata del serale porta a casa, nella serata del primo aprile 2023, una nuova vittoria mentre Il cantante mascherato resta indietro. E qui il problema, per il programma di Rai 1, non sono solo i numeri, da flop assoluto, ma anche i contenuti. E’ più interessante osservare il pubblico dietro alla giuria. I presenti sbadigliano o fanno la qualunque pur di sperare di essere ripresi e finire sui social, ma un po’ come per il pubblico a casa, sono totalmente disinteressati a quello che accade in studio.

Va detto che su Canale 5 le cose non è che vadano poi meglio. Lo spettacolo del serale si ripete sempre uguale a se stesso, e la noia abbonda anche in quel di Mediaset, con la differenza che viene tutto confezionato nel migliore dei modi e alla fine, i fan del programma, lo seguono comunque con piacere. E pensate, si chiude persino a mezzanotte e mezza, chi l’avrebbe mai detto. Tra l’altro, con ampio spazio nell’ultima parte alle emozioni dei ragazzi in casetta, forse perchè allungare il brodo in studio, non fa bene a nessuno.

Vediamo quindi i numeri di questa prima serata.

Gli ascolti dell’1 aprile 2023: ecco i dati auditel

Scende sotto i 4 milioni la puntata di Amici del primo aprile, va detto, risultato prevedibile. Ma in ogni caso con la media di 3,8mln e il 26.2% di share, Maria de Filippi vince la serata del sabato sera di Canale 5.

Rischio altissimo di scendere sotto i 2 milioni per Il cantante mascherato che va sempre peggio, con una quarta edizione totalmente da dimenticare. 2.025.000 spettatori con il 16.8% di share.

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.052.000 spettatori (5.6%) e F.B.I. International 885.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Il cacciatore di giganti registra una media di ascolti pari a 912.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Caccia all’uomo – Cesare Battisti, una vita in fuga sigla 484.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Banana Joe è stato visto da 881.000 spettatori (5.1%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 504.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 277.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Giù la testa è seguito da 150.000 spettatori (1%).