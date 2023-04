Federico Nicotera: la violenza del padre e come ha salvato sua madre e la sua famiglia

Federico Nicotera a Verissimo racconta i momenti orribili della sua infanzia, la violenza del padre sulla madre

Federico Nicotera da quasi 6 anni non vede suo padre, a Verissimo racconta che la sua famiglia è stata vittima di violenza domestica. L’ex tronista di Uomini e Donne è felice di avere accanto la sua fidanzata, Carola Carpanelli, la sua dolce scelta. “L’amore porta amore” è ciò che gli ha insegnato suo madre ma parlando di suo padre confida che non lo ritiene nemmeno un papà. Federico Nicotera ha nella sua mente ricordi indelebili, orribili, violenze che non potrà mai cancellare e una volta cresciuto lui è riuscito a difendere sua madre, le sue sorelle, la sua famiglia. Un percorso difficile perché ad un certo punto Federico ha messo sua madre alla scelta e la mamma ha scelto i suoi figli “e adesso è rinata”. Carola si commuove ascoltando Federico che parla del suo passato e non si spiega come si possa fare del male a delle persone così buone e belle, che lei ha conosciuti e che l’hanno accolta come una figlia. Federico Nicotera torna indietro con la mente e racconta.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Verissimo

Ha visto la mamma soffrire tanto per colpa del padre: “In casa la situazione non era proprio facile e mamma era vittima di violenza domestica e quindi diciamo che ho avuto un’infanzia particolarmente difficile. Noi per vent’anni siamo stati sbattuti fuori di casa, mamma veniva picchiata diciamo nel quotidiano e quindi io dico sempre che siamo cresciuti insieme perché poi siamo riusciti ad uscire da questo tunnel insieme dandoci la mano”.

Silvia Toffanin chiede a Nicola se riusciva a difendere la sua mamma: “Da piccolino ovviamente no però mi ricordo un episodio che eravamo in macchina perché poi sbattendoci fuori casa andavamo in giro perché non sapevamo dove andare, gli dissi ‘mamma ancora non riesco però quando avrò la forza giuro che ti difenderò, poi fortunatamente dopo circa 15 anni quindi avevo 20 anni sono riuscito anche a livello fisico”.

Federico Nicotera chiama la sua mamma Wonder Woman “perché ci ha sempre trasmesso una positività incredibile anche quando veramente non sapevamo dove andare a dormire e non appena ho potuto proteggerla, nel vero senso della parola anche fisicamente, ho fatto di tutto per non vedere più quelle scene dentro casa ma soprattutto per il bene delle mie due sorelle soprattutto per quella più piccolina che non volevo assolutamente che rivivesse quello che ho vissuto io”.

Il messaggio è importante: “Noi abbiamo denunciato e ci tengo a far passare questo messaggio, che la denuncia è importante perché solo attraverso la denuncia siamo riusciti a ad uscire fuori da questo inferno. Perché poi quando si è vittima di violenza domestica non si riesce bene ad essere lucidi e mamma più volte andava via magari andavamo da nonno per provare ad interrompere questa relazione malata però poi tutte le volte si ricadeva in quel in quel vortice. Quando poi invece ho avuto la forza anche economica di sostenerla siamo andati dall’avvocato e dopo quattro anni e mezzo di processi siamo riusciti finalmente ad allontanarlo e ad avere una vita normale e questa forse è la cosa più importante”.