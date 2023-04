Una Domenica IN speciale per Mara Venier: gli ospiti del 2 aprile 2023

Una nuova puntata di Domenica IN il 2 aprile 2023: ecco tutti gli ospiti di oggi

Una puntata davvero speciale quella di Domenica In del 2 aprile 2023, come ha annunciato la stessa Mara Venier con una bella foto sui social. Dopo il grande spavento infatti, torna oggi in tv Jerry Calà e questa puntata speciale di Domenica IN, lo vedrà assoluto protagonista. Nella puntata di oggi di Domenica IN infatti, ci sarà un ampio spazio dedicato a Jerry Calà, che torna in pubblico a distanza di due settimane dal ricovero d’urgenza e dall’intervento che ha subìto a Napoli. L’appuntamento come sempre è per le 14 di oggi, con tutti gli ospiti di Mara Venier per la nuova puntata del programma di Rai 1. Non ci resta che scoprire la lunga lista di persone che ci terranno compagnia in questa domenica delle palme.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 2 aprile 2023

Nella prima parte della puntata, dedicata a Jerry Calà, nello studio di Domenica in ci saranno tanti amici che arriveranno in studio: Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Andrea Roncato, Shel Shapiro. Non mancheranno collegamenti e videomessaggi a sorpresa per il popolare ed amatissimo attore e regista veronese.



Poi un momento diverso, con Gaia Tortora, figlia dell’indimenticabile Enzo, che interverrà per presentare il libro ‘Testa alta, e avanti’, nel quale ripercorre la dolorosa vicenda dell’arresto del padre, vittima di un clamoroso errore giudiziario; in collegamento da Milano ci sarà Vittorio Feltri, direttore editoriale di “Libero”.

Altra ospite di Mara Venier, Valeria Marini, che, accompagnata in studio dalla mamma Gianna Orrù, sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata. Spazio alla musica con il cantautore Diodato che presenterà il suo nuovo singolo “Così speciale”. Infine, il giornalista e scrittore Mario Calabresi presenterà il libro ‘Sarò la tua memoria’, un volume destinato ai ragazzi nel quale racconta la storia di Andra Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz insieme alla sorella Tatiana. Appuntamento quindi come sempre alle 14 di oggi con la diretta di Domenica IN.