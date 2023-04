Resta con me non brilla ma vince la serata. Gerry Scotti stabile, bene CTCF su Rai 3

Nella prima serata del 2 aprile 2023 vince Resta con me: ecco i dati di ieri con gli ascolti della prima serata

Penultima puntata di Resta con me con un doppio appuntamento questa settimana: come saranno andati gli ascolti della fiction di Francesco Arca in onda alla domenica sera il 2 aprile 2023? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano tutti i numeri del prime time. Vince ancora Resta con me? Considerando i dati delle passate settimane, la fiction con Francesco Arca non dovrebbe avere problemi neppure questa domenica, visto che la “concorrenza” è stata la stessa. Su Canale 5 infatti Lo show dei record ha una media stabile intorno ai 2 milioni di spettatori e anche Che tempo che fa ha delle oscillazioni ma la media degli ascolti, resta quasi sempre la stessa. Facile quindi pensare che anche questa settimana Rai 1 possa avere la sua vittoria senza nessuna difficoltà.

La fiction di rai 1 non ha ottenuto uno dei migliori risultati di questa stagione, ma vista la lunghezza e il numero delle puntate, una media che si aggira intorno ai 3,7 milioni di spettatori può essere considerata molto buona. Nonostante per Rai 1, ci si aspetti ben altri numeri. Da notare ovviamente anche il dato di Tv8 che, grazie alla differita del Gran premio di Moto GP fa brillare la rete.

Gli ascolti della domenica sera: ecco i dati del 2 aprile 2023

Non brilla la puntata di Resta con me del 2 aprile 2023, l’episodio di ieri è stato visto da una media di 3.408.000 spettatori con il 19.3% di share. Rai 1 si accontenta ma se si pensa che Imma Tataranni ha fatto lo stesso risultato con una puntata in replica ( vista solo qualche mese fa) si può capire che ci si aspettava di certo qualcosa in più. La serata è stata comunque vinta, si va avanti, stasera l’ultima puntata e i saluti.

Su Canale 5 Lo show dei record è stato visto da una media di 2.222.000 telespettatori con il 14.3% share. Numeri buoni per Gerry Scotti che ha la sua fetta di pubblico che non lo abbandona. Considerando i dati di Felicissima sera o di Michelle Impossibile con quel popo di ospiti, lo Show dei record è un miracolo. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.191.000 spettatori pari all’11.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 spettatori pari al 9.8%

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.125.000 spettatori pari al 6.6%. Ottimo il dato della puntata dedicata alla Strage di Erba che, come sempre, conquista l’opinione pubblica. Su Tv8 la differita del GP Argentina di MotoGP segna 1.213.000 spettatori (6%).

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 738.000 spettatori (3.7%), mentre Blue Bloods 730.000 spettatori (3.8%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 4.9%.

Non migliora Zona bianca alla domenica sera, risultati ancora deludenti per rete 4. Ieri sera 431.000 spettatori con il 3.0% share. In spettatori fa anche meglio Panella con il suo programma. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 434.000 spettatori (2.3%).