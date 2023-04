Flop finale Grande Fratello VIP 7, non si sfonda. Resta con me chiude in crescita

Ecco i dati di ascolto per la finale del GF VIP 7 e l'ultima puntata di Resta con me: non sfonda il reality di Canale 5

Grandissima attesa questa mattina per i dati di ascolto del 3 aprile 2023: il Grande Fratello VIP 7 avrà superato il muro dei 3 milioni di spettatori almeno per la finalissima? Lo scopriamo con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri con la sfida a distanza tra la finale del GF VIP e l’ultima puntata di Resta con me in onda eccezionalmente al lunedì sera per l’ultimo appuntamento. Due proposte diverse terminate anche in una fascia oraria diversa, da scoprire quindi anche il dato in sovrapposizione oltre allo share che potrà premiare il programma di Signorini, terminato oltre l’una di notte. Cosa ci dicono quindi i dati di ascolto? Gli ascolti del 3 aprile ci raccontano che Resta con me è stata vista per il suo gran finale da una media di 3,7 milioni di spettatori con quasi il 21% di share. La finale del Grande Fratello VIP 7 fa praticamente anche meno di altre puntate viste in questa edizione e non va neppure oltre i 3 milioni di spettatori. La media è del 24 % di share con 2,8 milioni di persone davanti alla tv per scoprire il nome del vincitore o meglio della vincitrice. La settima edizione del reality di Canale 5 ha infatti visto la vittoria di Nikita.

Gli ascolti del 3 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Resta con Me ha appassionato 3.781.000 spettatori pari al 20.6%. Molto meglio al lunedì sera rispetto alla domenica. Finale con tutte le spiegazioni ( qui il nostro riassunto dell’ultima puntata di Resta con me).

2.871.000 telespettatori per la finale del Grande Fratello VIP 7. Praticamente le puntate dedicate al caso Marco Bellavia fecero molti più ascolti, forse le sole a sfondare il muro dei 3 milioni. Per la finale invece, siamo indietro. Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%

Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 6.9% di share. Bene anche in replica il programma di Stefano de Martino.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 814.000 spettatori (4.8%).

Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 682.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha registrato 504.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Free Guy – Eroe Per Gioco segna 274.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Si Accettano Miracoli ha raccolto 379 .000 spettatori con il 2%.