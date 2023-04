Tutti con il ventaglio in omaggio di Lavinia tra insicurezze e ansia ce l’ha fatta: il dono di U&D

Un gesto che è arrivato al cuore del pubblico: tutti con il ventaglio per salutare Lavinia prima della sua scelta

Tra i momenti più emozionanti della puntata di Uomini e Donne di oggi, c’è stato certamente quello in cui tutte le persone presenti in studio, hanno impugnato un ventaglio in mano per salutare Lavinia prima della sua scelta. E’ stato sicuramente un momento dolce che dovrebbe invitare a riflettere su un argomento sul quale spesso si dicono tante cose, senza però conoscere le conseguenze che l’ansia e le insicurezze possono causare. Maria de Filippi già a settembre aveva spiegato tutte le paure di Lavinia e quella sorta di strumento che lei usava per difendersi ma anche per proteggersi e andare avanti, per sconfiggere le ansie e sentirsi più sicura. “Quando è arrivata qui Lavinia era estate e io l’ho vista con il ventaglio e ho pensato che fosse una cosa molto strana per una ragazza della sua età, avevo creduto che fosse un vezzo” ha detto Maria de Filippi parlando anche oggi con la mamma della tronista. Poi ha capito subito quanto fosse importante per Lavinia avere quel ventaglio, che oggi ovviamente nella puntata della scelta non poteva mancare.

Tutti con il ventaglio per Lavinia

Ed è per questo che è stato molto bello vedere oggi tutti con un ventaglio applaudire Lavinia che probabilmente in questo trono ha anche mostrato i lati peggiori del suo carattere, il suo essere un po’ troppo ossessiva e gelosa, oltre che possessiva. Però è stato importante raccontare la storia di una ragazza e delle sue insicurezze e mostrare come si possa, anche grazie all’aiuto di persone comprensive, superare tutto.

La lettera della mamma di Lavinia ha forse anche aiutato a spiegare qualcosa in più del suo carattere e delle sue insicurezze e del perchè di un percorso così lungo. Le paure di stare di nuovo male, il dolore del passato e quel tunnel buio dal quale piano piano Lavinia adesso sta uscendo. Grazie anche a chi l’ha capita e a chi le ha voluto bene, come ha scritto la mamma della tronista nella lettera arrivata poco prima della scelta. Con la speranza che adesso Alessio Corvino, possa essere davvero, come anche le sorelle del ragazzo si erano augurate, un sostegno per Lavinia nel suo percorso di maturazione e crescita.