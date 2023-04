Imma Tataranni non va, vince la Coppa Italia su Canale 5 che vola con il 31% di share

E' il calcio a trionfare nel prime time del 4 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata con la vittoria di Canale 5

Chi ha vinto la gara nella prima serata del 4 aprile 2023? A chi sono andati gli ascolti del prime time di ieri? Torna il calcio e torna la coppa Italia su Canale 5 e c’era da aspettarsi un grande risultato per il Big Match che ha visto Juventus e Inter protagonisti. Una gara che si è decisa all’ultimo minuto e che ha quindi tenuto i tifosi incollati davanti al piccolo schermo fino alla fine con il pareggio dei nerazzurri arrivato solo nel finale. E’ la partita di coppa Italia a conquistare il primo gradino del podio, Canale 5 la rete più vista. Questa settimana quindi niente vittoria per Imma Tataranni che deve accontentarsi di un secondo posto e considerando che si tratta di episodi della seconda stagione in replica, alla fine Rai 1 non si aspettava di certo qualcosa di diverso. Del resto anche la scorsa settimana, va detto, molti spettatori avevano seguito la fiction di Rai 1 pensando fossero in onda nuovi episodi, stentando un po’ come tutti a credere che il 28 marzo, ci fossero già delle repliche. Aspettarsi questo calo dunque, era prevedibile. Con oltre 6 milioni di spettatori, la partita di Coppa Italia regala a Canale 5 il 31% di share, grandi numeri.

Su Rai 2 cala anche Dalla strada al palco che questa settimana non ce la fa a superare il milione di spettatori. Va meglio invece Italia 1 che supera il 10% di share con Le Iene e batte quindi Rai 2.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 4 aprile 2023

6.618.000 telespettatori con il 31.0% share la partita di Coppa Italia su Canale 5 vola. Scende sotto i 3 milioni la seconda puntata di Imma Tataranni 2 in replica: 2.958.000 spettatori con il 15.9% di share.

Su Rai 2 la seconda puntata di Dalla strada al palco è stata vista da una media di 914.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia 1 cresce Le Iene con 1,4 milioni di spettatori e il 10.2 % di share.

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 774.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.000.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Tv8 Io Prima di Te segna 505.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Trespass – Sequestrati ha raccolto 216.000 spettatori con l’1%