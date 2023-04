Rocco Schiavone 5: si riparte con ottimi ascolti. Non brilla Back to school e vince Rai 1

Ottimo esordio per Rocco Schiavone che torna su Rai 2 e vola con 2 milioni di spettatori: ecco i dati auditel del 5 aprile 2023

Nessuna promozione, poco spazio in tv per tutto il cast. La quinta stagione di Rocco Schiavone ha debuttato su Rai 2 nel silenzio più totale ma i fedelissimi c’erano tutti il 5 aprile 2023 davanti alla tv. C’erano oltre 2 milioni di spettatori per la prima puntata di Rocco Schiavone 5, forse il migliore dei risultati della serie con Giallini, per il prime time della rete. La stessa rete che ospita titoli come Mare Fuori o La porta rossa che non hanno mai superato quest’anno, i 2 milioni di spettatori. Ce l’ha fatta il commissario che avrebbe dovuto debuttare persino su Rai 1, questa era l’intenzione quando sono stati annunciati i palinsesti. E invece i cambiamenti non sono mancati anche perchè, il poliziotto che si fuma le canne, non piace molto a chi comanda. Gli ascolti del 5 aprile però ci dicono che Rocco Schiavone piace al pubblico. Eccome se piace. In una serata non semplice tra l’altro, visto che c’era anche la partita su Canale 5, con un altro buon risultati per Mediaset, sopra i 2milioni di spettatori. Sono tutte vicine le reti nella serata del 5 aprile 2023. Ma Rai 2, senza dubbio, spicca. In spettatori la fiction di Rai 2 fa il doppio di Back to school il più che pubblicizzato programma di Federica Panicucci su Italia 1. Ottimi numeri dunque per Rai 2.

Gli ascolti del mercoledì sera: ecco i dati auditel del 5 aprile 2023

Ricatto d’Amore è stato visto da una media di 2.690.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese fa 2.635.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’esordio della quinta stagione di Rocco Schiavone vola con 2.170.000 spettatori pari all’11.8% di share. Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.979.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Vicinissime quindi Rai 2 e Rai 3.

Su Italia 1 – dalle 21.41 alle 0.35 – la prima puntata della seconda edizione di Back to School, condotta da Federica Panicucci, ha intrattenuto 1.081.000 spettatori con il 7.5% .

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 568.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 575.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 100% Italia Special segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Benvenuto Presidente! ha raccolto 409.000 spettatori con il 2.2%.