Un passo dal cielo 7 vince facile ma cala, disastro Canale 5

Vince senza nessuna difficoltà Un passo dal cielo 7 nella prima serata di Rai 1 ma la fiction cala rispetto a una settimana fa: ecco i dati del 6 aprile 2023

Se il clima non è quello della primavera, la voglia di partite e mettersi in viaggio per questi giorni di Pasqua invece, c’è. E c’è anche il calo fisiologico di molti programmi sia del daytime che della prima serata. Gli ascolti del 6 aprile 2023 ci rivelano che in prime time vince anche questa settimana Un passo dal cielo 7 ma la seconda puntata non supera la media di 4 milioni di spettatori. Non un dato preoccupante, ma un calo rispetto al primo appuntamento per la fiction di Rai 1. Fiction che comunque vince senza il minimo sforzo e regala a Rai 1 una bella vittoria. Rai 1 nella serata del 6 aprile fa il triplo degli ascolti di Canale 5, meglio di così…Molto male quindi Canale 5 che non riesce a trovare nei film la chiave giusta per scardinare almeno il muro dei due milioni di spettator. Vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà con l’arrivo dell’Isola dei famosi e di due nuove fiction su Canale 5 in prime time.

Gli ascolti del 6 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Un Passo dal cielo 7 scende sotto il muro dei 4 milioni di spettatori ma vince comunque la serata. Porta a casa un ascolto medio pari a 3.917.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale 5 La Mia Banda Suona il Pop non brilla: gli ascolti sono pari a 1.498.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 la prima tv di 1917 ha interessato 921.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Iron Man 3 ha intrattenuto 1.011.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 984.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 733.000 spettatori con uno share del 5.4%. Rete 4 quindi, anche questa settimana nella sfida tra talk, fa meglio di La7. Su Tv8 4 Hotel segna 321.000 spettatori con il 2.1%.