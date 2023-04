Felicissima sera saluta il pubblico con ascolti in crescita. Su Rai 1 quasi 4 milioni per la Via Crucis

Gli ascolti del 7 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata. Quasi 4 milioni gli italiani davanti alla tv per seguire la Via Crucis

Non si può certo parlare di sfida al venerdì sera se su Rai 1 c’è la Via Crucis e su Canale 5 ci sono Pio e Amedeo, questo è abbastanza chiaro. La serata del venerdì santo ha visto il pubblico sintonizzarsi su Rai 1: quasi 4 milioni i telespettatori che hanno pregato con la Via Crucis in diretta dalle 21 circa. Una Via Crucis diversa dal solito visto che Papa Francesco questa volta non vi ha potuto prendere parte. In ogni caso, come sempre, molo sentita anche da chi non può essere a Roma e sceglie di pregare seguendo la diretta in tv. Pio e Amedeo invece hanno salutato il pubblico di Canale 5 con l’ultima puntata di Felicissima sera in onda il 7 aprile 2023 su Canale 5. Tanti gli ospiti per questo ultimo appuntamento: da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici. Una serata che il pubblico ha apprezzato, gli ascolti di questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5 sono infatti in crescita. Quasi 3 milioni per Pio e Amedeo. Ma vediamo adesso i dati di ascolto della prima serata del 7 aprile 2023.

Gli ascolti del 7 aprile 2023: ecco i dati auditel

Nella serata di ieri, venerdì 7 aprile 2023, su Rai1 il Rito della Via Crucis, in onda dalle 20:59 alle 22:31, ha conquistato 3.799.000 spettatori pari al 20.2% di share. A seguire In Viaggio, dalle 22:31 alle 23:49, ha interessato 1.449.000 spettatori pari al 9.9%. Su Canale5 l’ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, dalle 21:45 alle 00:51, ha incollato davanti al video 2.884.000 spettatori con uno share del 21.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.045.000 spettatori (7%).

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 800.000 spettatori (4.2%) e N.C.I.S. Hawai’i di 672.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 I predoni ha raccolto 892.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Se Dio vuole è seguito da 858.000 spettatori con il 4.7%Su La7 Propaganda Live raggiunge 736.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 438.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza interessa 599.000 spettatori (3.4%).