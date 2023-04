Ancora più flop Il cantante mascherato, Amici 22 vola anche alla vigilia di Pasqua

Che flop gli ascolti del sabato sera di Rai 1: Il cantante mascherato fa sempre peggio

Niente da fare per Milly Carlucci, la prima serata del sabato sera di Rai 1 è condannata al flop anche alla vigilia di Pasqua. I dati auditel dell’8 aprile 2023 ci rivelano infatti che a vincere, anche questa settimana, è Amici. Il programma di Maria de Filippi registra gli stessi ascolti della scorsa settimana, scendendo, di poco, sotto i 4 milioni di spettatori. Ascolti molto vicini al 30% di share per il programma di Canale 5 che vince senza nessuna difficoltà. Dati invece da chiusura per Il cantante mascherato 4, con l’ennesima puntata dalla durata monstre. Si sfora oltre l’una anche questa settimana e tutto, per un misero 15% di share. Molto male il programma di Milly Carlucci per un sabato sera dai dati auditel decisamente imbarazzanti.

Gli ascolti dell’8 aprile 2023: ecco i dati della prima serata del sabato

Su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:39, vola anche questa settimana con una media molto buona e scende di poco sotto i 4 milioni di spettatori. La puntata di ieri è stata vista da 3.847.000 spettatori con uno share del 27.1%.

Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:24 alle 1:11, cala clamorosamente sotto i 2 milioni di spettatori con la media di 1.804.000 spettatori pari al 15.5% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:24, a 2.399.000 e il 13.6%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 862.000 spettatori (4.9%) e F.B.I. International 898.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Jurassic Park ha intrattenuto 686.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le cose che non ti ho detto sigla 889.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Il re dei re totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 498.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 345.000 spettatori (2%). Sul Nove La passione di Cristo è seguito da 253.000 spettatori (1.6%).