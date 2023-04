Boom per la Champions su Canale 5, vola l’Inter ma regge anche Imma Tataranni 2 in replica

E' boom di ascolti per Canale 5 con la Champions: ecco i numeri dell'11 aprile 2023, regge comunque Imma Tataranni. Tutti i dati auditel di ieri

Torna il grande calcio su Canale 5 e per Mediaset dovrebbero arrivare anche i grandi ascolti: ce lo rivelano chiaramente i dati auditel, in quanti davanti alla tv per vedere il match che l’Inter ha vinto contro il Benfica? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti dell’11 aprile 2023. Nessuna difficoltà per Canale 5 per una vittoria facile su Rai 1, anche perchè la rete ammiraglia si è arresa già da tempo, con le repliche di Imma Tataranno al martedì sera. C’era da aspettarsi quindi la vittoria di Canale 5 cono ottimi ascolti per la gara. La partita ieri sera è stata vista su Canale 5 da una media di 5,4 milioni con il 24.7%. Grandi numeri per Canale 5 nella serata post Pasquetta, numeri che alzeranno di parecchio la media settimanale della prima serata della rete. Bisogna far notare anche gli ottimi ascolti di Imma Tataranni. Nonostante le repliche, nonostante gli ascolti di Canale 5, la fiction con Vanessa Scalera fa comunque una media di 3 milioni di spettatori di media.

Gli ascolti dell’11 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

La partita di Champions su Canale 5 che ha visto protagoniste Benfica e Inter ha incassato il 24.7% con una media di 5,43 mln. Molto bene anche la fiction di Rai 1 Imma Tataranni 2 ( in replica) con una media di 16.7% di share e una media di ascolti di 3,09 mln. Buoni numeri quindi per Rai 1 che però resta indietro mentre la vittoria in prime time va a Rai 1.

Su Rai2 Dalla Strada al Palco è la scelta di 1.091.000 spettatori con il 6.4%. Cresce il programma di Nek anche rispetto alla passata settimana. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.176.000 spettatori pari all’8% , la untata senza Belen subisce un leggero calo. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 894.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 744.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.115.000 spettatori e il 6.1%. Nella sfida tra i talk vince quindi La7. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 313.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Maschi contro femmine interessa 247.000 spettatori (1.3%).