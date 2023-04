L’appello di Antonella Clerici: “Rimandate in onda E’ sempre mezzogiorno”

L'appello di Antonella Clerici sulle puntate di E' sempre mezzogiorno dopo aver ricevuto tante segnalazioni

Rai Italia non trasmette più E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici l’ha saputo attraverso le tante segnalazioni di chi prima seguiva il suo programma. Come sempre Antonella Clerici non alza mai la voce e anche questa volta il suo tono è pacato ma è anche dispiaciuta perché all’estero sono tanti gli italiani che vorrebbero vedere le puntate del suo programma del mezzogiorno, come hanno fatto per anni. E’ Daniele Persegani che durante la preparazione di un piatto le ha servito la possibilità di parlare della mancata messa in onda di E’ sempre mezzogiorno. Il programma di Rai 1 di Antonella Clerici andrà in onda anche il prossimo settembre, non c’è alcun dubbio sulla quarta edizione di E’ sempre mezzogiorno e forse Rai Italia lo rimanderà in onda ma intanto, alla Clerici continua ad arrivare mail e messaggi dall’estero.

Il pubblico di E’ sempre mezzogiorno dispiaciuto, l’appello di Antonella Clerici

“Tornerò in California. Lì ci sono tanti Italiani che ci guardano…o ci guardavano, non lo so” commenta Daniele Persegani. La Clerici si aggancia subito: “Sì, devo dire una cosa. Anzi, faccio un appello: Rai Italia non manda più in onda E’ sempre mezzogiorno. Mi hanno detto che riprenderà a settembre – e aggiunge – ma io ricevo mail e messaggi di gente che vuole rivedere questo programma. Vi prego, mandatelo in onda perché gli Italiani d’America amano cucinare e questo è un programma che amano moltissimo – conclude– Lo dico pubblicamente, rimandiamolo in onda. Credo che questa trasmissione manchi molto a loro“.

E’ un programma che manca molto agli italiani all’estero, l’appello è stato fatto, chissà se il messaggio arriverà a chi si occupa di queste scelte. Antonella Clerici non può fare altro, il suo compito è di tenere alti gli ascolti e ci riesce benissimo; queste decisioni invece spettano ad altri. Come sempre la conduttrice Rai non fa molti giri di parole quando ha qualcosa da dire, in questo caso nessun nervosismo, tutto viene sempre detto con leggerezza, evitando le polemiche che lascia volentieri ad altre trasmissioni.