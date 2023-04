Antonella Clerici felice per Simone Buzzi: “Ti stanno ricrescendo i capelli, che belli”

Simone Buzzi sta bene, ha lottato contro la malattia e oggi Antonella Clerici lo ricorda commentando i suoi capelli

Tre mesi Simone Buzzi tornava a E’ sempre mezzogiorno dopo una lunghissima assenza annunciando che il peggio era passato, aveva sconfitto il cancro, gli ultimi esami erano perfetti. Poi è tornato ai fornelli accanto ad Antonella Clerici e di ricette ne ha già mostrate varie da quel momento. Oggi è la conduttrice a tornare al passato, per un attimo ma felice di notare che a Simone Buzzi sta ricrescendo i capelli. “Che bello questi capelli che ti ricrescono, sono proprio contenta” una frase semplice di Antonella Clerici che però nasconde tutto il dolore del passato, il timore che tutti hanno avuto quando hanno saputo che lo chef aveva un tumore. Sono stati mesi durissimi per lui che oggi più di prima nello studio di Rai 1 è considerato un vero gladiatore. Per Buzzi non manca mai la colonna sonora nel famoso film ma la sua storia è ancora più bella e vera. Ha affrontato la malattia, non ha voluto condividere in quel periodo, tutti nel programma del mezzogiorno hanno rispettato la sua volontà ma quando è tornato ha spiegato ogni cosa, con molta semplicità.

Simone Buzzi e i suoi nuovi capelli

Aveva perso i capelli e tanti chili, adesso è di nuovo in forma, ogni volta che torna nella cucina di E’ sempre mezzogiorno lo è sempre di più. Sono tornate anche le sue “buzzicate”, i piatti golosi ma che oggi a dire il vero sono un po’ meno ricchi di grassi e calorie rispetto al passato.

Quando Simone Buzzi è riapparso in tv dopo la malattia non aveva i capelli, oggi gli sono cresciuti di nuovo, è un segno che va ben oltre l’estetica ed Antonella Clerici per un attimo si emoziona facendolo notare a tutti. Buzzi ironizza, parla di “crestina” più che di capelli ma saranno un po’ alla volta sempre più forti. Come sempre nel bosco di E’ sempre mezzogiorno anche un tema così importante viene trattato con la giusta leggerezza, senza marciare su cose che magari attirerebbero ancora di più l’attenzione del pubblico ma perdendo il vero valore del programma.