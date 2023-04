Ci vuole un fiore sospeso: stop al programma di Gabbani, rispetto per il lutto

La Rai avrebbe deciso di sospendere la messa in onda della seconda puntata di Ci vuole un fiore per via del lutto

Non è legata agli ascolti la decisione della Rai di sospendere Ci vuole un fiore, del resto sarebbe paradossale visto che su Rai 1 va in onda Il cantante mascherato che è qualcosa di inguardabile, brutto e noioso. La decisione di sospendere il programma di Francesco Gabbani, che la passata settimana contro la fiction di Canale 5 aveva perso, superando comunque i 2 milioni di spettatori in prime time, sarebbe solo una questione di rispetto. Rispetto per il lutto di Roberto Vecchioni. Il cantautore infatti, è tra gli ospiti della seconda puntata di Ci vuole un fiore, registrata qualche tempo fa. Purtroppo però Vecchioni, ha perso suo figlio proprio ieri, come ha annunciato sui social. Una tragedia per la quale, secondo quelle che sono le prime anticipazioni date da Tvblog, la Rai avrebbe il massimo rispetto. Per questo motivo, visto che andrebbe in onda qualcosa di divertente e ben lontano dallo spirito che la famiglia Vecchioni ha in questo momento drammatico della vita, la Rai avrebbe deciso di sospendere, almeno per ora, il programma di Gabbani. Secondo quanto anticipato da Tvblog, potrebbe esserci però la possibilità di andare in onda nelle prossime settimane.

La notizia del tragico lutto per la famiglia Vecchioni

Ci vuole un fiore sospeso: la seconda puntata sarà recuperata?

Secondo le indiscrezioni, che per il momento non trovano però conferme dalla Rai, la seconda puntata di Ci vuole un fiore, non andrà in onda venerdì sera e sarà invece recuperata tra qualche tempo, probabilmente al giugno. Viene ribadito che non ci sarebbe nessun legame tra la sospensione del programma e gli ascolti della prima puntata.

Francesco Gabbani non commenta la notizia

Per il momento non è arrivato nessun commento da parte di Francesco Gabbani. Nessuna nota ufficiale neppure da parte della Rai anche se, stando a quanto riferisce Tvblog, si sarebbe già scelto il sostituto. Al venerdì sera andrebbe in onda una replica. UN film tv in replica.