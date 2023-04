Lo show di Tina, Terra Amara e Amici distruggono il pomeriggio di Rai 1: che numeri

Il 30% di share per Uomini e Donne e per un pomeriggio da ascolti d'oro per Canale 5: Rai 1 umiliata nella stessa fascia , ecco i dati

Non c’è trippa per gatti. Appena Uomini e Donne è tornato in onda, il pomeriggio di Canale 5 è tornato a volare. E vale lo stesso per Terra amara, sempre più certezza per il pubblico di Mediaset. Ieri la soap ha registrato ascolti ancora più alti del programma di Maria de Filippi. Numeri importantissimi per la rete che surclassa Rai 1, anzi distrugge Rai 1. Oggi è un altro giorno fa la metà degli ascolti di Uomini e Donne ed è allarme rosso per il programma di Serena Bortone. Benissimo anche Amici che continua a fare meglio del Paradiso delle signore. Ottimi i numeri di Canale 5 dalle 14 alle 16,30. Lo show di Tina Cipollari ha regalato il 30% di ascolti al programma di Maria, incredibile.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 26 aprile 2023, con tutti i numeri di questo pomeriggio. Che cosa hanno visto gli italiani con la programmazione tornata alla normalità dopo il ponte del 25 aprile?

Il formidabile pomeriggio di Canale 5: che numeri

u Canale5 Beautiful conquista 2.766.000 spettatori (22.5%) e Terra Amara 2.934.000 spettatori (25.3%), mentre Uomini e Donne è seguito da 2.879.000 spettatori pari al 29.6% (Finale a 2.303.000 e il 27.4%), Amici da 1.819.000 spettatori pari al 23.5% e L’Isola dei Famosi da 1.620.000 spettatori pari al 20.9%. A seguire Un Altro Domani sigla 1.293.000 spettatori (17.4%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.321.000 spettatori (16.9%) nella presentazione, 1.509.000 spettatori (17.7%) nella parte più corposa e 1.668.000 spettatori (17.7%) ne I Saluti. Saluti che a dire il vero non ci sono stati visto che il programma di Barbara d’Urso è stato tagliato.

Che disastro la Bortone

Oggi è un Altro Giorno perde colpi con una media di 1.423.000 spettatori con il 14.5% (presentazione a 1.506.000 e il 12.8%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.671.000 spettatori con il 21.5% buono lo share ma siamo lontani dai 2 milioni di media che portava a casa; dopo il Tg1 a 1.277.000 spettatori e il 17.5%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.887.000 spettatori con il 22% (presentazione a 1.508.000 e il 20.1%). Anche Matano continua a calare, complice forse la primavera. Ovviamente dalle 17 alle 18,45 non ce n’è per nessuno, è La vita in diretta il programma leader.

Ottimi i numeri di Rai 3

Su Rai3 Tg Regione informa 1.987.000 spettatori (16.5%); Aspettando… Geo (%) e Geo a 859.000 spettatori (9.8%).

La rinascita del pomeriggio di Rai 2

Su Rai2 Ore 14 interessa 775.000 spettatori pari al 7.1% e BellaMa’ 438.000 spettatori pari al 5.4%. A seguire Candice Renoir sigla 245.000 spettatori pari al 3.1%.

Le altre reti

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 545.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 655.000 spettatori (5.7%) nel secondo episodio e 634.000 spettatori (5.9%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 428.000 spettatori (4.4%). A seguire N.C.I.S. New Orleans fa 380.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 366.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 341.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 567.000 spettatori con il 5.1%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 253.000 spettatori con il 3.1%. A seguire La ciociara fa 247.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Tagadà è visto da 275.000 spettatori pari al 3.1% (presentazione a 275.000 e il 2.4%, #Focus a 219.000 e il 2.8%), mentre C’era una volta il Novecento raggiunge 153.000 spettatori pari all’1.9%.