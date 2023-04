Aurora in lacrime, Maria la fulmina: “Alzati e smettila di parla al microfono”

I toni e le parole di Maria de Filippi contro Aurora non sono passati inosservati

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 28 aprile 2023, per oltre un’ora si è parlato del nulla, visto che Aurora è stata accusata di qualunque cosa, e poi si è scoperto che non aveva fatto nulla, se non impicciarsi della vita di Armando a caccia di prove che servissero per smascherare il suo gioco. Nulla di strano e nulla che Incarnato non faccia da anni con gli altri protagonisti del trono over ma tant’è. Il problema è che nella puntata si è parlato poco dell’unica cosa di cui si sarebbe dovuto parlare, la nuova frequentazione della dama romana. In un primo momento Diego, che si è ritrovato travolto da tutto quello che stava accadendo, ha spiegato che deciderà dopo averla conosciuta che cosa fare e se può essere interessato a una persona con il carattere come quello di Aurora. Ma successivamente le cose sono cambiate. Considerato che per parecchio tempo si è parlato di questa cosa, Diego ha messo in dubbio la voglia di Aurora di essere a Uomini e Donne solo per trovare l’amore. Ha iniziato quindi a insinuare che Aurora sia tornata nel programma solo per vendicarsi di Armando e per cercare di screditarlo ( le sue parole hanno anche riscosso l’applauso del pubblico presente in studio).

Diego decide di chiudere con Aurora, la dama scoppia a piangere

Maria quindi ha fatto notare ad Aurora che forse sarebbe il caso di concentrarsi su quello che Diego le stava dicendo. Il cavaliere infatti ha dichiarato, dopo la discussione, che forse preferiva chiudere. Maria ha quindi chiesto ad Aurora di ballare con il cavaliere. Aurora ha però continuato a parlare e Maria de Filippi stizzita le ha detto: “Ma alzati a vai a ballare con lui e queste cose gliele dici di vicino senza il microfono, basta continuare a parlare al microfono”. La dama ha continuato a dire che se lui voleva a lei faceva piacere non comprendendo che era arrivato il momento di alzarsi. Il pubblico ha notato questo gesto di Maria, che ha quasi voluto sottolineare che Aurora fosse più interessata all’inquadratura, per questo continuava a parlare dal posto, che a chiarire con l’uomo con il quale era uscita.