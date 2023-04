Amici 22 vola ancora al sabato sera, su Rai 1 speciale Eredità fa il 16,43 di share

Vince facile Amici 22 anche il 29 aprile: ecco i dati auditel della prima serata con gli ascolti di ieri sera

Una sfida inedita al sabato sera il 29 aprile 2023 ma il risultato non cambia: la regina del sabato sera resta Maria de Filippi. La conduttrice continua a dominare il sabato degli italiani e Amici 22 vince anche il 29 aprile con oltre 4 milioni di spettatori davanti alla tv e il 27 % di share. Tra l’altro il programma di Canale 5 dimostra che si può anche chiudere in un orario ragionevole e fare altrettanto bene dal punto di vista degli ascolti. Su Rai 1 si difende come può Flavio Insinna che con la puntata speciale de L’eredità in prima serata fa giocare una media di 2,5 milioni di spettatori. Costi bassi, risultato alto, visto che il programma ha fatto gli stessi numeri del Cantante mascherato, se non meglio.

Ma vediamo adesso tutti i dati auditel relativi alla prima serata del 29 aprile, eccoli per voi.

Gli ascolti del 29 aprile 2023: ecco i dati auditel

Su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 22 vince senza nessuno sforzo con la media di 4.125.000 telespettatori, share 27,19%. Su Rai 1 L’Eredità – Speciale Viva la Rai! un netto di 2.520.000, 16,43%. Maria de Filippi ancora regina del sabato sera.

Su Italia 1 il film d’animazione Madagascarha raccolto un netto di 822.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rai 2 FBIha ottenuto 1.178.000, 6,45%, ed FBI International 914.000, 5,44%. Su Rai 3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato 857.000 telespettatori, share 5,45%. Da notare come Rai 3 con una serata dedicata alla scienza abbia fatto meglio di molti altri canali.

Su Rete 4 Sette Giorni ha registrato 324.000 telespettatori, share 1,91%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 423.000 telespettatori, share 2,74%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 337.000, 1,88%. Su Nove il film Redemption – Identità nascoste ha registrato 318.000 telespettatori, share 1,88%.