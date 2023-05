Volano Ore 14 e La vita in diretta il primo maggio: è boom

Un altro boom di ascolti per Ore 14, fa benissimo anche La vita in diretta: La Rai resta accesa il primo maggio e il pubblico la premia

La Rai resta accesa anche il primo maggio in tutto e per tutto e fa bene, visti gli ascolti portati a casa nella giornata. Complice anche il maltempo, i programmi che sono andati in onda anche nel giorno di festa, hanno fatto ottimi ascolti, anche nel pomeriggio. Ne sono dimostrazione i dati di Ore 14, con una media di 900mila spettatori e anche quelli di Rai 1 che ha iniziato bene con Oggi è un altro giorno ( con qualche spettatore in più complice anche l‘assenza di Uomini e Donne) e ha chiuso alla grandissima con La vita in diretta che da giorni non volava sopra i 2 milioni di spettatori. E’ invece successo con la puntata del primo maggio, a quanto pare, molto apprezzata dal pubblico davanti alla tv per seguire il programma di Alberto Matano. Deluso invece anche questa settimana il pubblico di Canale 5 che non si aspettava l’ennesimo stop di Uomini e Donne. E’ chiaro che Maria de Filippi non voglia rovinare la media del suo programma e che quindi, come da tradizione, scelga ancora una volta di non andare in onda nei giorni di festa ( anche se Amici è stato mandato in onda nella fascia del day time dopo il film).

Gli ascolti del primo maggio 2023 nel pomeriggio : Rai 1 fa benissimo

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.752.000, 13.56% e nel programma 1.822.000, 15.51%, Il Paradiso delle Signore 1.722.000, 15.43%. Ascolti quindi in crescita sia per Serena Bortone che per il Paradiso che questa settimana saluterà il pubblico di Rai 1. La vita in diretta nella presentazione 1.705.000, 15.07%, e nel programma 2.228.000, 17.69%. Ottimi numeri per Matano che nelle ultime settimane non aveva mai superato il muro dei 2 milioni in modo così netto.

Benissimo anche Rai 2 e Rai 3 il primo maggio 2023

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 920.000 telespettatori, share 7.37%; Bella ma’ 672.000, 6.04%. Molto bene anche il programma di Diaco che giovedì saluterà il suo pubblico per poi tornare a settembre. Su Rai 3 la presentazione del Concerto del Primo Maggio 1.403.000, 12.62% mentre la Prima parte 1.445.000, 11.77% .

Il pomeriggio di Canale 5 senza Terra amara e Uomini e Donne



Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.302.000 telespettatori, share 16.57%, il film tv Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley un netto di 1.359.000, 11.47%, Amici di Maria De Filippi 1.313.000, 11.83%, L’Isola dei famosi 1.227.000, 10.91%; Un altro domani 1.060.000, 9.46%. Senza Uomini e Donne e Terra amara il calo è notevole, come succede sempre. E Barbara d’Urso è costretta ai miracoli con il suo Pomeriggio Cinque Festivo; nella presentazione 1.317.000, 11.11%, nel programma 1.640.000, 12.84% e nel segmento I Saluti 1.667.000, 12.46%.

Le altre reti

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 582.000 telespettatori, 4.26%, mentre Person of interest 418.000, 3.37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 874.000 telespettatori, 7% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 452.000, 4.07%, e il film That’s Amore! Due improbabili seduttoriun netto di 462.000, 3.76%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 312.000 telespettatori, share 2.80%. C’era una volta… il Novecento un netto di 273.000, 2.34%.