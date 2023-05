Gabriella Golia svela il sogno di Ballando e la gelosia per il marito

Gabriella Golia a Oggi è un altro giorno ha confidato il desiderio di fare Ballando ma anche la gelosia per il marito

Gabriella Golia a Oggi è un altro giorno confida la sua gelosia per il marito, lascia intendere che se lei non gli ha dato mai motivo, lui forse l’ha fatta arrabbiare più di una volta. L’ex annunciatrice ha un desiderio, quello di partecipare a Ballando con le Stelle, lo confessa intimorita. Gabriella Golia è un volto del passato che a molti farebbe piacere rivedere anche nel presente e lo show dance di Milly Carlucci potrebbe essere l’occasione giusta. Serena Bortone la spinge a provarci perché il sogno potrebbe davvero avverarsi, adora la danza anche se poi nel mondo dello spettacolo ha fatto altro. In studio c’è Angelo Madonia e non è un caso, il maestro di Ballando con le Stelle ha già preparato con la Golia una semplice coreografia. La troveremo nella prossima edizione di Ballando con le Stelle?

La gelosia di Gabriella Golia per il marito

“Lui dice che non è geloso poi non so se sia vero o meno ma forse perché non gli ho mai dato motivo” ma Gabriella Golia lo è stata e lo è ancora: “Sai questi chirurghi sono molto egoriferiti ‘io ti salverò, chiamatemi pure il Nazareno’” lascia quindi intendere che invece il papà di suo figlio qualche pensiero gliel’ha dato. Lui è Marco Alloisio, magari della loro storia d’amore potremmo scopriremo di più proprio nello show del sabato sera.

E’ dal ’95 che non c’è più la sua mamma, Gabriella Golia si rattrista, non le ha mai raccontato le sue aspirazioni, non c’era molta confidenza tra loro. Suo figlio ha quasi 26 anni e ammette che fare la mamma è il lavoro più difficile del mondo: “Si sbaglia, perché si sbaglia, però tu pensi sempre di fare per il bene di tuo figlio e insomma… ci ho provato sicuramente, è un bravo ragazzo con dei principi, con dei valori ed è questo che è importante”.

Arriva un videomessaggio di Emanuela Folliero, entrambe ex annunciatrice, hanno lavorato più volte insieme, erano amiche. C’è tanto per poter partecipare a Ballando con le Stelle ma è ancora troppo presto per scoprire le carte.