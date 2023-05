Nicole in lacrime Maria De Filippi nera con le dame: si parla di insulti e chiede spiegazioni

Non riesce a trattenere le lacrime Nicole : nella puntata del 4 maggio di Uomini e Donne si lascia andare . Maria de Filippi vuole capirne di più, chi la insulta?

E’ stata una puntata parecchio particolare quella di Uomini e Donne in onda oggi, 4 maggio 2023. Nicole non sarà ricordata come una delle troniste più simpatiche e coinvolgenti del programma di Canale 5, questo è vero, ma è altrettanto vero che in quello studio, chi è senza peccato, dovrebbe scagliare la prima pietra e quindi che quelle dame che se la ridono alle sue spalle, hanno poco da sghignazzare ecco. Carla ad esempio, farebbe bene a pensare al suo di percorso ( tra l’altro nelle precedenti puntate era stato insinuato che lei si sentisse ancora con Biagio ma la cosa è passata in sordina, per dire). Ed è quindi logico pensare che Nicole, spesso, diventi acida anche per difendersi da quello che sente dire alle sue spalle, come ha spiegato anche oggi, quando alla fine, stanca, ha perso il controllo e si è sciolta in lacrime. Se per Lavinia sono state spese belle parole, nonostante la sua pesantezza, con Nicole dall’inizio, c’è un clima un po’ diverso. E oggi Maria de Filippi si è molto stupita quando la tronista ha detto che dietro di lei, mentre vanno in onda gli rvm con le esterne, sente persino degli insulti. La conduttrice ha cercato di approfondire, perchè è chiaro che la risata ci può anche stare, anche se non è molto simpatica. Ma non ci stanno gli insulti. E lo ha spiegato molto bene la De Filippi, dando la parola anche alle persone sotto accusa. A confermare che Nicole venga insultata ci ha pensato Aurora, che ha puntato anche il dito contro Carla.

Le lacrime di Nicole a Uomini e Donne

Nicole oggi, dopo il faccia a faccia con i suoi corteggiatori e dopo la rivelazione fatta su quello che accade nello studio quando lei è protagonista, non ha trattenuto le lacrime. La tronista tra l’altro è un po’ delusa dal percorso che sta facendo con i suoi corteggiatori, perchè inizia a credere che non conoscano molto di lei e che non c’è stata una vera e propria conoscenza. Non riesce a fidarsi e vorrebbe altro, come ha anche cercato di spiegare in più di una occasione.

Il pubblico dalla parte di Nicole

Il pubblico che segue Uomini e Donne è sempre molto severo con Nicole ma oggi, molti spettatori e molte spettatrici si sono schierati dalla parte della tronista. Si legge sui social: “Nicole sarà pure fredda e antipatica ( io non lo penso) ma le dame del trono over che, con la scusa di commentare, la offendono e la insultano a bassa voce sono ancora peggio. Mi riferisco in particolare a Carla che ,più che fragile e insicura,mi pare abbia bisogno di un trattamento psicologico“. E un’altra spettatrice ha scritto: “A me Nicole fa tanta tenerezza, ma perchè tutti contro di lei…!! Ma una ragazza non può essere garbata anche quando ci rimane male?! Deve fare per forza la pagliaccia come fanno altre..!! Mah… Forza Nicole non pensare a nessuno“.