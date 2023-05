Quanto guadagna Maria de Filippi? Incassi milionari per la conduttrice

Quanto guadagna Maria de Filippi? Rese note le cifre stellari che la conduttrice potrebbe incassare per il 2022

Quante volte guardando i programmi di Maria de Filippi vi sarete chiesti quanto guadagna la conduttrice? Una domanda più che lecita visto che Maria , detta anche Queen Mary, è senza nessun dubbio non solo la regina di Mediaset, la regina degli ascolti ma forse anche la regina di un regno più grande, quello della tv italiana. Anno dopo anno, conquista numeri d’oro ma anche incassi d’oro con la sua Fascino. E stando ai dati resi noti nelle ultime ore, il 2021 e il 2022 sono stati anni stellari per la conduttrice per quello che riguarda i guadagni ( nonostante il covid, nonostante la pandemia, nonostante sia andato in onda un programma in meno, Temptation Island). Il potere di Maria , il potere di conquistare sempre una fetta di pubblico diverso, di rinnovarsi per restare alla fine sempre uguale, è la sua cifra.

Quando guadagna Maria de Filippi? La cifre degli ultimi anni

Su Italia Oggi, che ha reso noti i bilanci della Fascino, si legge: “Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. ” E ancora: “Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari”.

La nota società di produzione Fascino ha registrato ricavi per 75,3 milioni di Euro nel 2022 e ben 11,8 milioni di utili (erano 6,4 nel 2021). Il patrimonio netto pare sia di 40 milioni, in crescita rispetto ai 33,2 milioni del 2021. Quindi la conduttrice non guadagnerebbe meno di 5 milioni di euro in una stagione televisiva, numeri che fanno davvero venire la pelle d’oca. Numeri meritati va detto, se si considera che la De Filippi lavora praticamente 7 giorni su 7 e tiene in piedi il palinsesto di Canale 5. Oltre a essere la sola capace di fare sulla rete ammiraglia, in prima serata, ascolti che vanno dai 4 ai 6 milioni. Nessun altro come lei, nessun’altra come lei, e non solo a Mediaset.