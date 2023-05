Tim Summer Hits 2023 fuori Stefano de Martino: chi arriva

Stefano de Martino fuori dal Tim Summer Hits, chi prenderà il suo posto?

E’ sempre Dagospia a confermare le voci che già erano state lanciate sul sito di D’Agostino. Nonostante l’ottimo lavoro fatto nella passata stagione, per il Tim Summer Hits 2023, non ci sarà su Rai 2 Stefano de Martino. E questa scelta non ha probabilmente nulla a che fare con il lavoro del conduttore ma forse Stefano, dopo i tanti impegni di questa stagione, e la sua tournée teatrale , ha deciso di prendersi qualche settimana di meritato relax, in vista poi dei nuovi impegni. Non dimentichiamo che Stefano de Martino ha acceso la prima serata di Rai 2 con l’ottimo Stasera tutto è possibile e sta facendo molto bene anche nella seconda serata con Bar Stella. Di certo la rete è più che felice degli ascolti di questi programmi e del lavoro fatto dal marito di Belen. Per il Tim Summer Hits però, si pensa a una staffetta. E se è confermatissima la deliziosa e bravissima Andrea Delogu, bisognerà capire invece chi potrà esserci al suo fianco.

Tim Summer Hits, chi arriva al posto di Stefano de Martino?

Su Dagospia si legge: “Dagospia aveva anticipato nelle scorse settimane l’arrivo della seconda stagione del Tim Summer Hits. Il programma, dopo il successo della prima edizione, tornerà con la riconfermatissima Andrea Delogu ma, come già svelato, senza Stefano De Martino. Indiscrezione che il conduttore ha confermato a FqMagazine. Chi prenderà il suo posto? E ci sono anche i primi nomi che arrivano proprio da Dagospia: ” In pole position ci sarebbe Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a Viva Rai2 e reduce dall’esperienza in coppia con Ambra Angiolini sul palco del Primo Maggio. Biggio ha già lavorato con Andrea Delogu nel programma Stracult di Marco Giusti“. Una stagione d’oro per Biggio che si è messo in mostra con Viva Rai 2 grazie al grande lavoro di Fiorello e ha conquistato l’affetto del pubblico e a quanto pare, anche la fiducia della rete.