Nessuno sforzo per Carlo Conti: I migliori anni mette ko Il Patriarca, di nuovo

Ecco gli ascolti del 5 maggio 2023: tutti i dati della prima serata con I migliori anni che vince contro Il patriarca

Il venerdì torna ad accendersi su Rai 2 grazie a Carlo Conti che per la seconda settimana consecutiva torna a far brillare gli ascolti della rete. Ottimi numeri per la serata del 5 maggio 2023. Siamo in primavera e forse erano proprio questi gli ascolti che la rete si aspettava per I migliori anni che porta a casa il risultato ma anche la vittoria contro Il Patriarca. La fiction di Canale 5 non decolla e si ferma anche questa settimana sotto il 15% di share. La serie con Claudio Amendola incassa la media di 2,4 milioni di spettatori, non uno dei migliori risultati ( Luce dei tuoi occhi mercoledì sera è riuscita a fare una media di 2,8 milioni). Insomma Il patriarca non ha convinto ma vale anche in questo caso il ragionamento legato alla collocazione.

Vediamo tutti gli ascolti della prima serata con i dati auditel relativi al 5 maggio 2023.

Gli ascolti del 5 maggio 2023: ecco i dati

Su Rai 1 I Migliori Anni ha registrato 3.252.000 telespettatori, share 20,47%. Per Carlo Conti arriva quindi la seconda vittoria consecutiva. Su Canale 5 la serie Il Patriarca ha ottenuto 2.470.000 telespettatori, share 14,84%.

Su Italia 1 il film The Transporter è stato visto da un netto di 1.266.000 telespettatori, share 6,74%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.114.000, 7,71%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.013.000 telespettatori, share 5,32%. Testa a testa anche questo venerdì tra Italia 1, Rete 4 e il Nove. Per ovvi motivi legati allo share e alla lunghezza, vince rete 4. Quarto Grado infatti chiude quasi all’una.

Su Rai 2 The Good Doctor 827.000 telespettatori, share 4,18%, e 878.000, 4,97%. Su La7 Propaganda Live 819.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 3 il film Non odiare è stato visto da 608.000 telespettatori, share 3,43%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 509.000, 2,69%.