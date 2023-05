Beppe Carletti, il fondatore dei Nomadi a Verissimo per i 60 anni del gruppo

Beppe Carletti, il fondatore dei Nomadi a Verissimo per i 60 di emozioni

Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 6 maggio 2023 Beppe Carletti che ha realizzato un sogno, quello di tagliare il traguardo dei 60 anni dei Nomadi. “Non avrei mai pensato di raggiungere 60 anni di palco. È un traguardo importante!” ed è felice Carletti nonostante non dimentichi nemmeno per un attimo gli amici che non sono più con lui, che non ci sono più. Il fondatore dei Nomadi definisce i 60 anni bellissimi. “Sembra scontato ma sono stato bene, sono stati belli e la strada non è sempre stata un’autostrada ma purtroppo con delle deviazioni”. Comprendiamo bene il riferimento di Beppe Carletti che si commuove sia per la sua famiglia sul palco che per la famiglia che ha creato nella sua vita privata, e sono emozioni che arrivano ancora una volta al suo pubblico.

Beppe Carletti a Verissimo

“Ho sempre avuto al mio fianco degli amici importanti che hanno creduto in questa storia. Alcuni non sono più con me, ma sono nel cuore”, aggiunge il tastierista che nel 1992 ha perso Augusto Daolio, cofondatore dei Nomadi insieme a lui. Ma nonostante l’assenza così forte il gruppo ha proseguito continuando sempre ad essere accolto dai fan con lo stesso calore.

“Anche ora ho al mio fianco degli amici carissimi che condividono con me questa storia che mi sembra non debba mai finire” e si sorprende sempre e ancora per quello che continua ad accadere nella sua vita grazie alla musica.

Tanti gli amici che hanno inviato un video messaggio a Beppe attraverso Verissimo, per fargli gli auguri; c’è anche la moglie di Giorgio Faletti, e ci sono ancora nuove emozioni con un brano che la morte non aveva permesso ma i Nomadi sì. Erano amici Beppe e Giorgio, racconta la dolcezza di sua moglie Roberta, del loro incontro per mettere in musica il testo di Faletti, per “Cartoline da qui”. La musica dei Nomadi prosegue ancora, dopo 60 anni le emozioni continuano.