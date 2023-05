Nessun record per la tanto attesa semifinale di Amici 22 ma Canale 5 regna al sabato sera

Vince la semifinale di Amici 22 al sabato sera ma non c'è nessun botto: ecco i dati di ascolto per la prima serata del 6 maggio 2023

Non c’è stato nessun botto di ascolti al sabato sera nella serata del 6 maggio 2023 nonostante di questa puntata di Amici 22 si sia parlato per giorni. Alla fine è andata in onda, regolarmente, con una puntata come sempre registrata e il pubblico di Canale 5 ha visto l’elezione dei 4 finalisti di questa 22esima edizione del talent di Maria de Filippi. Ottimi numeri per Mediaset che con 4 milioni di spettatori, conferma la sua leadership al sabato sera. La semifinale però è stata vista anche meno rispetto alla passata settimana, per cui non proprio un ottimo risultato. Chi invece porta a casa numeri buoni è Rai 1 che pensate, con una replica al sabato sera, fa meglio che con Il cantante mascherato 4. E c’è persino chi continua a sostenere che il programma di Milly Carlucci meriti un’altra occasione…

Ma vediamo adesso tutti i numeri della prima serata del 6 maggio 2023, con i dati auditel raccolti per il prime time.

Gli ascolti del 6 maggio 2023: ecco i numeri della prima serata

Con una media di 4.083.000 telespettatori, share 27% la semifinale di Amici 22 vince facilissimo. Nessun problema per Maria de Filippi e tutta la squadra di Canale 5. Su Rai 1 DallArenaLucio (in replica) registra un netto di 2.390.000, 15.11%. Su Rai 2 Speciale TG2 Post ha ottenuto 960.000, 5.31%

Su Italia 1 Madagascar 2 ha registrato 878.000 telespettatori, share 4.90%.

Su Rai 3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato 648.000 telespettatori, share 4.13%. Su Rete 4 la prima puntata di Sette Giorni ha registrato 347.000 telespettatori, share 2.04%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 406.000 telespettatori, share 2.63%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 318.000, 1.81%. Su Nove il film Il mio nome è Nessuno ha registrato 366.000 telespettatori, share 2.23%.